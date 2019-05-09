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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
09.05.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Razgatlıoğlu ve Sofuoğlu İtalya'da piste çıkacak

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Razgatlıoğlu ve Sofuoğlu İtalya'da piste çıkacak

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda hafta sonu İtalya'da mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, kategorilerinden yarın serbest antrenmanlara katılıp, hafta sonu yarışlarda ter dökecek.

Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonanın 5. ayağında, İtalya'daki 4 bin 936 metrelik İmola Pisti'nde Turkish Puccetti takımı adına yarışacak.
Milli sporcu, 11 Mayıs Cumartesi günü öğleden önce sıralama yarışına (Superpole) katılacak. Toprak, İtalya'da 19 tur üzerinden koşulacak yarışların ilkinde 11 Mayıs Cumartesi günü , ikincisinde de 12 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te piste çıkacak.

İtalya yarışını değerlendiren Toprak Razgatlıoğlu, "Çok zorlu sektörlerin bulunduğu, teknik bir pist olan Imola'da yarışmaktan mutluyum. Bu yolda güçlü olmak için doğru ayara sahip olmalısınız. Üç yarışta doğru ayarı bulmak için cuma günkü antrenmanlarda çok iyi çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bahattin Sofuoğlu da aynı pistte ter dökecek

Genç sporculardan Bahattin Sofuoğlu, yarından itibaren İmola Pisti'nde düzenlenecek Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ter dökecek.
Turkish Puccetti takımıyla Türkiye'yi temsil eden Bahattin, ilk olarak 11 Mayıs Cumartesi günü Superpole'da yarışacak. Genç motosikletçi, 11 turdan oluşan sezonun 3. ayak yarışına ise 12 Mayıs Pazar günü TSİ 16.15'te çıkacak.

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