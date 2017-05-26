Razer'den yeni ortaklık!

Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer, Grammy adayı Anderson .Paak ile ortaklığını duyurdu.

Paak, gelecek nesil müzisyen ve yapımcı jenerasyonuna ilham ve güç vermek için kurulan online topluluk Razer Music’in yeni üyesi oldu

Razer 2015’de müzik girişimini ünlü Razer kullanıcıları deadmau5 ve Metro Boomin ile genişlettikten sonra, hızla artan sayıda etkili sanatçılar ve yapımcılar Razer Music topluluğuna katılmıştı. Dikkat çeken isimler arasında indie pop ikilisi Purity Ring, Hollandalı elektronik üçlüsü Noisia ve öncü kadın hip hop yapımcısı Wondagurl de var. İngiliz elektronik sanatçısı Feed Me ve fan favorisi Varien ise yolda ve stüdyoda içerik yaratmaya devam edecekler.

Razer Music, PC yapımcıları için birbirlerine ilham vermeleri, müzik prodüksiyonundaki işlerini, yaratımlarını ve deneyimlerini göstermeleri için global bir destinasyon sunuyor. Yeni platform, hem Razer Music sanatçıları tarafından yaratılan özel içerikleri hem de Razer topluluğunun #RazerMusic hashtag’iyle sosyal medyada paylaştıklarını içerecek, böylece kullanıcıların iş yapış süreçlerine dair tüyoları paylaşmalarını sağlayacak.

Razer Music’i desteklemek için yola çıkan endüstri lideri donanım ve yazılım geliştiricileri arasında Universal Audio, Splice ve Image-Line da var. Image-Line’ın amiral gemisi prodüksiyon süiti FL Studio: Producer Edition ($200 ederinde) 2016 model ve daha yeni Razer Blade dizüstü bilgisayar sahibi ve kayıtlı kullanıcısı herkese sunuluyor.

Razer, dinamik iş ortamına uyum sağlayacak güçlü ve taşınabilir bir PC ihtiyacında olan tüm sanatçılar için lider marka haline geldi. Turne Yapan yapımcı ve DJ’lerin teknik ihtiyaçları zaman içinde arttı. Razer Blade dizüstü serisi en son işlemci, bileşen ve özellikleri taşıdığı için günümüz sanatçılarının ihtiyaçlarına cevap veren en değerli dizüstü haline geldi.

Razer Blade Pro, dizüstü bilgisayarların müzik stüdyosundaki yerini yeniden tanımlamak için özel olarak konumlandırıldı. “The Desktop In Your Laptop” (Dizüstünüzdeki Masaüstü) olarak isimlendirilen yeni Blade Pro bu isme yakışır biçimde hızı aşırtılmış Quad-Core Intel® Core™ i7 işlemci, 32GB RAM, 2TB dahili depo ve etkileyici bir 17.3" 4K touchscreen’i 0.88" incelikte alimünyum kasada sunuyor. Dünyanın THX® Mobile Certification sahibi ilk dizüstü bilgisayarının üreticisi olan Razer müzisyenler, yapımcılar ve müzik meraklıları için “go-to” sistem markası olarak kendini güçlendirmeye devam ediyor.

Razer kurucu ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, Razer Music girişimini şu şekilde anlatıyor: “Sanatçılar, duyusal olduğu kadar teknolojik olarak da büyüleyici olan müzikal ve görsel deneyimler yaratarak duyularımızı doyurmaya yeni ve yaratıcı yollarla devam ediyorlar. Günümüzün yapımcıları oyun geliştiricilerinin ve oyuncuların sahip oldukları seviyede mobil bilgisayar performansı istiyorlar, ki Blade serisi dizüstülerimiz ile bunu sağlamaktan gurur duyuyoruz. Razer Music, görsel ve canlı eğlencenin evriminin teknolojide yattığının bir kanıtı; hepimiz kitlemize borçluyuz ve mümkün olan en iyi deneyimi sunma sözümüzü tutuyoruz.”

Anderson .Paak son olarak 2017 GRAMMY® Ödülleri’nde “En İyi Yeni Sanatçı” ve “En İyi Kentsel Çağdaş Albüm” kategorilerinde aday oldu. Bu yılın başında, Pitchfork, USA Today, NPR, Vice ve Complex tarafından “2016’nın En İyisi” olarak taçlandırıldı, ayrıca Billboard dergisinin kapağını süsledi. Bu yılın sonlarında çıkması beklenen yeni albümünün yapımcılığını özel olarak Dr. Dre üstlendi ve album Dre’nin Aftermath Entertainment’ı tarafından yayınlanacak.