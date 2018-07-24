Raptors’ın Kawhi'yi ikna planı şekilleniyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriRaptors’ın Kawhi'yi ikna planı şekilleniyor
GeriBasketbol Raptors’ın Kawhi'yi ikna planı şekilleniyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
24.07.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Raptors’ın Kawhi'yi ikna planı şekilleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Raptors’ın Kawhi'yi ikna planı şekilleniyor

Toronto Raptors şansı az gözükse de Kawhi Leonard’ı kadroda tutmaya kararlı ve NBA’in en cazip organizasyonu Los Angeles Lakers’a karşı kendi planlarıyla geliyorlar.

Toronto Raptors 2018 yazınını en büyük kumarını franchise oyuncusu DeMar DeRozan’ı ve yetenekli pivot Jakob Poetl’ü artık anlaşılması imkansız gözüken Kawhi Leonard için takaslayarak aldı.

Ne sakatlığının durumu ne de bu sezonun ötesindeki niyetleri konusunda net bir fikirleri vardı. Playoff’ta LeBron James engeline takılıp duran bir takım tam o gittiğinde böyle bir risk alarak doğru mu yaptı? Kimse yanıtını tam olarak veremiyor.

Artık Raptors‘ın önünde iki hedef var: Birincisi Leonard’ın sağlıklı ve oynamaya hazır olmasını sağlamak. İkincisi Toronto’nun kalması gereken yer olduğuna, Los Angeles Lakers 2019 yazında imza atmasını beklerken, ikna etmek.

NBA.com yazarı David Aldridge’e göre Raptors bu konuda planlarını yapmaya başladı bile:

“Raptors kesinlikle Leonard’ın kalması için çalışıp ikna olmasını umacak. Anlatacak bir hikayeleri var. Takımları, organizasyonları, şehirleri ve ülkeleri NBA organizasyonları arasında özel. Leonard’la Kyle Lowry’nin saha dışında iyi arkadaş olmasını umuyorlar. Toronto’nun efsane Spor Bilimi Direktörü Alex McKechnie’nin baldır sakatlığı konusunda çok hızlı sonuç veren bir çözüm sunması da mümkün.”

McKechnie’nin yüksek uzmanlığı, Lakers‘da çalıştığı günlerden bu yana birçok kariyeri kurtardı ve ekibinin itirazları olmazsa Kawhi’ın baldırı konusunda da önemli işler başarmaması için bir sebep yok.

Ama Leonard aşağı yukarı her zaman sessiz duruşu onu okuması zor bir yapıyor. Hem kişisel hem profesyonel anlamda Raptors’a güven oyu verecek kadar kendini açması için bir tıp değil, psikoloji uzmanı gerekli bile olabilir. (Eurohoops)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Raptors’ın Kawhi'yi ikna planı şekilleniyor

Federer'den zorunlu ara

Rockets, Capela belirsizliğini bitirmenin peşinde

Boynton, Çin Ligi'nde devam etmeye yakın