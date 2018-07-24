Raptors’ın Kawhi'yi ikna planı şekilleniyor
Toronto Raptors şansı az gözükse de Kawhi Leonard’ı kadroda tutmaya kararlı ve NBA’in en cazip organizasyonu Los Angeles Lakers’a karşı kendi planlarıyla geliyorlar.
Toronto Raptors 2018 yazınını en büyük kumarını franchise oyuncusu DeMar DeRozan’ı ve yetenekli pivot Jakob Poetl’ü artık anlaşılması imkansız gözüken Kawhi Leonard için takaslayarak aldı.
Ne sakatlığının durumu ne de bu sezonun ötesindeki niyetleri konusunda net bir fikirleri vardı. Playoff’ta LeBron James engeline takılıp duran bir takım tam o gittiğinde böyle bir risk alarak doğru mu yaptı? Kimse yanıtını tam olarak veremiyor.
Artık Raptors‘ın önünde iki hedef var: Birincisi Leonard’ın sağlıklı ve oynamaya hazır olmasını sağlamak. İkincisi Toronto’nun kalması gereken yer olduğuna, Los Angeles Lakers 2019 yazında imza atmasını beklerken, ikna etmek.
NBA.com yazarı David Aldridge’e göre Raptors bu konuda planlarını yapmaya başladı bile:
“Raptors kesinlikle Leonard’ın kalması için çalışıp ikna olmasını umacak. Anlatacak bir hikayeleri var. Takımları, organizasyonları, şehirleri ve ülkeleri NBA organizasyonları arasında özel. Leonard’la Kyle Lowry’nin saha dışında iyi arkadaş olmasını umuyorlar. Toronto’nun efsane Spor Bilimi Direktörü Alex McKechnie’nin baldır sakatlığı konusunda çok hızlı sonuç veren bir çözüm sunması da mümkün.”
McKechnie’nin yüksek uzmanlığı, Lakers‘da çalıştığı günlerden bu yana birçok kariyeri kurtardı ve ekibinin itirazları olmazsa Kawhi’ın baldırı konusunda da önemli işler başarmaması için bir sebep yok.
Ama Leonard aşağı yukarı her zaman sessiz duruşu onu okuması zor bir yapıyor. Hem kişisel hem profesyonel anlamda Raptors’a güven oyu verecek kadar kendini açması için bir tıp değil, psikoloji uzmanı gerekli bile olabilir. (Eurohoops)
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