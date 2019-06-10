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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.06.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Rakip tanımıyor! Gazi’ye rakip tanımadan geliyor…

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Rakip tanımıyor! Gazi’ye rakip tanımadan geliyor…

Gazi Koşusu heyecanı alevlendi… Dev yarış öncesi 3 yaşlı İngiliz safkanlarının son provaları nefesleri kesti… Yamanlarbeyi ise derbinin tartışmasız ağır favorisi...

Gazi Koşusu için geri sayıma geçildi. 30 Haziran'daki derbi öncesi 3 yaşlı İngiliz safkanları son kez sahneye çıktı.  İlk heyecan Ankara'daydı. 2100 metre çim pistte yapılan Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nda jokeyi Gökhan Gökçe ile birinci olan Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu Scoutleo, Gazi Koşusu öncesi “Ben de varım” dedi. Yarışseverlerin merakla beklediği mücadeleler ise pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan Kısrak ve Sait Akson Koşuları'nda gerçekleşti.

THE LAST ROMANCE, HALİS KARATAŞ İLE ÇOK FARKLI

760 bin lira birincilik ikramiyeli 2100 metre çim pistte yapılan Kısrak Koşusu'nda Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu The Last Romance, jokeyi Halis Karataş ile zafere ulaştı. Bu safkan dişi olarak Gazi Koşusu'na şanslı isimler arasında gelecek.

YAMANLARBEYİ DÖRTLEDİ

Sait Akson Koşusu nefesleri kesti. 2200 metre çim pistteki yarışta Armağan Araz'ın sahibi olduğu Yamanlarbeyi jokeyi Mustafa Çiçek ile üst üste 4'üncü birinciliğine ulaştı ve Gazi Koşusu'nun en büyük favorisi oldu.

BÜYÜK HEYECAN 30 HAZİRAN'DA

Gazi Koşusu, 30 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek ve mücadele 2400 metre çim pistte yapılacak. Dev yarışa bu sezon 22, 3 yaşlı İngiliz safkanının katılması bekleniyor.

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