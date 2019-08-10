Radamel Falcao kimdir ve kaç yaşındadır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriRadamel Falcao kimdir ve kaç yaşındadır?
GeriSpor Radamel Falcao kimdir ve kaç yaşındadır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
10.08.2019 - 20:13, Son Güncelleme:

Radamel Falcao kimdir ve kaç yaşındadır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Radamel Falcao kimdir ve kaç yaşındadır?

Galatasaray'ın uzun zamandır transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao, sarı kırmızılı kulüple anlaştı. Transfer haberinin ardından Galatasaray taraftarları sosyal medyada yıldız futbolcu Falcao ile ilgili paylaşımlarda bulunarak transferi sevinçle karşıladı. Peki, Galatasaray'ın transferi Radamel Falcao kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.

Porto ve Atletico Madrid formalarıyla futbol kariyerinde yükseliş yaşayan Kolombiya'lı futbolcunun Galatasaray transferinden mutlu sona yaklaşıldı. Transfer haberleri sonrası, sarı kırmızılı taraftarlar, Falcao'nun hayatı ve futbol kariyerine ilişkin bilgileri merak etmeye başladı. İşte, Radamel Falcao'nun hayatı ile ilgili merak edilenler.

FALCAO'NUN FUTBOL KARİYERİ

Radamel Falcao García Zárate ya da kısaca Falcao 10 Şubat 1986 tarihinde, Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde dünyaya geldi. Eski futbolcu Radamel Garcia'nın oğlu olan Falcao, futbol alt yapısına River Plate ile başlamıştır.

Falcao, 15 Temmuz 2009'da River Plate'den Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto'ya yaklaşık €3 milyon karşılığında transfer oldu. 2011'de ise Atlético Madrid'e 40 milyon € karşılığında transfer oldu. 2013-14 sezonu başında, Monaco ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Atletico Madrid'e Falcao için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Kariyerindeki büyük çıkışı, 2009-2011 sezonları arasında toplam 72 gol atarak Porto ile gerçekleştirmesinin ardından üstün performansını Atletico Madrid'de de (91 maçta 70 gol) sürdüren milli Kolombiyalı oyuncu, Avrupa'nın sayılı santrforları arasına adını yazdırdı.

60 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Monaco'da 2013-14 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlığın ardından eski günlerine dönemeyen Falcao, kiralık olarak forma giydiği Manchester United ve Chelsea'de de başarılı olamadı.

Sakatlığının etkisini bu sezon üzerinden tamamen atan 31 yaşındaki oyuncu, 2018'de çıktığı 23 maçta 19 kez ağları sarstı ve takımının, Paris Saint-Germain (PSG) ile şampiyonluk yarışına dahil olmasına önemli katkı sağladı.

Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştır. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştır.

Falcao, "El Tigre" ve "UEFA Avrupa Ligi Kralı" lakapları ile anılır. 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta attığı 17 golle, 15 gol atan Jürgen Klinsmann'ın rekorunu kırmış ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

Ayrıca 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcudur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin istediği Umut Le Havre'de
Radamel Falcao kimdir ve kaç yaşındadır?
Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı
Premier Lig'de tarihi an! Korktuğu başına geldi...