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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.03.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

Querasma'nın yeni imajı olay oldu

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Querasma'nın yeni imajı olay oldu

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, sosyal hesabından taraftarlarla ilgili bir paylaşımda bulundu

Atiker Konyaspor maçı sonrası tribünlerden gelen tepkilere eleştiren Ricardo Quaresma bu kez sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara mesaj yolladı.

Querasmanın yeni imajı olay oldu

Ricardo Quaresma, taraftarlardan kendisini destekledikleri gibi takıma da olumlu yönde destek vermelerini istedi. Quaresma yaptığı açıklamada "Ben bu sevgiyi bütün ekip için görmek isterim. isterim. Çünkü sizin sevginiz, tutkunuz tutkunuz ve bu kulübe olan aşkınız aşkınız bize güç veriyor, her şey için teşekkür teşekkür ederim. ederim. Ben nerede olursam olursam olayım, her zaman Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlıyım." sözleriyle taraftarlara mesaj yolladı.

Querasmanın yeni imajı olay oldu

Yeni imajı şaşırttı

Bu arada Quaresma imaj değişikliğine gitti. Portekizli yıldız yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Quaresma'nın eşi Daphny de ise Portekizli futbolcu ile yeni bir fotoğrafını paylaşarak "Yine de seni seviyorum" notunu düştü.

Querasmanın yeni imajı olay oldu

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