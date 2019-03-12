Querasma'nın yeni imajı olay oldu
Beşiktaş'ın Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, sosyal hesabından taraftarlarla ilgili bir paylaşımda bulundu
Atiker Konyaspor maçı sonrası tribünlerden gelen tepkilere eleştiren Ricardo Quaresma bu kez sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara mesaj yolladı.
Ricardo Quaresma, taraftarlardan kendisini destekledikleri gibi takıma da olumlu yönde destek vermelerini istedi. Quaresma yaptığı açıklamada "Ben bu sevgiyi bütün ekip için görmek isterim. isterim. Çünkü sizin sevginiz, tutkunuz tutkunuz ve bu kulübe olan aşkınız aşkınız bize güç veriyor, her şey için teşekkür teşekkür ederim. ederim. Ben nerede olursam olursam olayım, her zaman Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlıyım." sözleriyle taraftarlara mesaj yolladı.
Yeni imajı şaşırttı
Bu arada Quaresma imaj değişikliğine gitti. Portekizli yıldız yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Quaresma'nın eşi Daphny de ise Portekizli futbolcu ile yeni bir fotoğrafını paylaşarak "Yine de seni seviyorum" notunu düştü.
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