PUBG güncellemesi ortalığı karıştırdı!
Son dönemlerin fenomen oyunu PUBG güne devasa bir güncellemeyle başladı.
Güncellemeyle ile birlikte haritada ufak değişiklikler, optimizasyon çalışmaları ve arkadaş ekleme sistemi geldi.
Ancak PUBG’nin son güncellemesinde yer alan bazı hatalar ve beraberindeki tepkiler sonrası firma geri adım atmak zorunda kaldı. İçinde hile karşıtı yazılım barındıran güncelleme oyunda büyük sorunlara yol açınca, PUBG Corporation önce oyun severlerden özür diledi ardından da güncellemeyi geri çektiğini duyurdu.
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