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Voleybol
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 21:44,Son Güncelleme:/

PTT 3-0 Atlas Global Yeşilyurt

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PTT 3-0 Atlas Global Yeşilyurt

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında PTT, Atlas Global Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Bilal Çağlar

PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Dolunay Çetinkaya)

Atlas Global Yeşilyurt: Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, İrem Nilşat Kaya (Ayça Aykaç, Elif Boran, Burcu Yönder, Derya Güç, Elisa Tuana Köse)

Setler: 25-23, 25-17, 25-15

Süre: 75 dakika (27, 25, 23)

PTT 3-0 Atlas Global Yeşilyurt

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