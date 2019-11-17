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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
17.11.2019 - 20:33, Son Güncelleme:

Potanın Perileri Litvanya'yı farklı geçti

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Potanın Perileri Litvanya'yı farklı geçti

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci haftasında Litvanya ile karşılaşan Potanın Perileri sahadan 74-51 galip ayrıldı.

A Milli Kadın Basketbol Milli takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında Litvanya ile Mersin'de karşılaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan milliler ilk periyotunu 21-17 önde kapattı. Müsabakanın ikinci periyotunda da etkili oyununu sergileyen Türkiye devreye 38-31 önde girdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodunda farkı çift hanelere çıkartan periler son çeyreğe 16 sayı farkla 60-44 önde girdi. Maçın son çeyreğinde farkı koruyan Potanın Perileri parkeden 74-51 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

BİRSEL VARDARLI'YA PLAKET
Müsabaka öncesi, aktif basketbol kariyerini sonlandırarak emekli olan Birsen Vardarlı Demirmen'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan tarafından plaket ve milli takım forması takdim edildi.

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Janusz Calik (POL), Zdenko Tomasovic (SVK), Blaz Zupancic (SLO)
TÜRKİYE: Olcay Çakır (xx) 4, Ayşegül Günay Aladağ (xxx) 11, Cansu Koksal (xx) 5, Meltem Avcı (xx), Pelin Bilgiç (xxx) 8, Kübra Erat (xx) 3, Tuğçe Canıtez (xxx) 11, Quanitro Hollingsworth (xxx) 14, Tilbe Şenyürek (xx) 2, Gizem Yavuz (xx) 7, Merve Aydın (xx) 1, Esra Ural Topuz (xx) 8
LİTVANYA: Kamile Nacickaite (x), Santa Baltkojiene (xx) 3, Rasa Knyzaite (x), Gabriele Sulska (xx) 9, Monika Grigalauskyte (x), Laura Juskaite (xx) 13, Ginkare Petronyte (xx) 10, Egle Siksniute (x) 2, Gabija Meskonyte (xx) 6, Laura Miskiniene (xx) 6, Mante Kvederaviciute (x) 2, Giedre Labuckiene (x)
1'İNCİ PERİYOT: 21-17
İLK YARI: 38-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-44
5 FAUL: Quanitro Hollingsworth (Türkiye)

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