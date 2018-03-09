Potada zorlu haftanın programı belli oldu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Basketbol HaberleriPotada zorlu haftanın programı belli oldu!
Basketbol Potada zorlu haftanın programı belli oldu!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Eski Fenerbahçeli'den iki kariye rekoru birden!

Basketbol
aa-spor
09.03.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Potada zorlu haftanın programı belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Potada zorlu haftanın programı belli oldu!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 20. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 26. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:
13.00 Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
15.15 Galatasaray Odeabank-Eskişehir Basket (Sinan Erdem)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Cebeci Spor Kompleksi)
11 Mart Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece (Şahinbey)
15.15 Darüşşafaka-Beşiktaş Sompo Japan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
17.00 Anadolu Efes-Trabzonspor (Sinan Erdem)
19.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Doğuş (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
12 Mart Pazartesi:
19.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Muratbey Uşak (Sakarya)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:
14.00 Çukurova Basketbol-Abdullah Gül Üniversitesi (Edip Buran)
14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara)
16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-OGM Ormanspor (Caferağa)
11 Mart Pazar:
14.00 Canik Belediyespor-Adana ASKİ (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Antakya)
17.00 Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)
Öte yandan, bu sezon iki maçına çıkmayan Bornova Beckerspor'un yarın deplasmanda İstanbul Üniversitesi ile yapacağı maçın ertelendiği bildirildi.

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:
15.30 Ankara DSİ-İstanbulspor Beylikdüzü (Ankara)
16.00 OGM Ormanspor-Bandırma Kırmızı (M. Sait Zarifoğlu)
17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Türk Telekom (Ahmet Cömert)
Yarın:
13.30 Bahçeşehir Koleji-Antalyaspor (Caferağa)
16.00 Karesispor-Bursaspor Durmazlar (Kurtdereli)
16.30 Yalova Group Belediye-Petkim Spor (Yalova 90. Yıl)
17.00 Düzce Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Afyon Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Afyonkarahisar Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Selçuklu Belediyespor (Akhisar Belediye)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Esporun enleri seçildi

Başakşehir'e Alanya maçı öncesi şok

Milan Arsenal maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Biletler ne zaman çıkacak?