Potada son finalist TOFAŞ! Beşiktaş'ı elediler...
Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan'ı 86-79 mağlup ederek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Keseratar, Kerem Baki
TOFAŞ: Henry 10, Crocker 20, Owens 4, Mejia 14, Morgan 17, Yiğit Arslan 6, Muhsin Yaşar, Kadji 15, Berkan Durmaz
Beşiktaş Sompo Japan: Adams 9, Diebler 3, Strawberry 25, Weems 8, Lalanne 14, Kenan Sipahi 8, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 4, Clark 8
1. Periyot: 28-24
Devre: 46-39
3. Periyot: 59-55
Beş faulle çıkan: 35.53 Adams (Beşiktaş Sompo Japan)
Yarı final ikinci maçına her iki ekip, skorer bir oyunla başladı. Dış şutlarda etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry'nin üç sayılık basketiyle 2. dakikada 6-2 üstünlük yakaladı. Yaptığı sert alan savunmasının yanı sıra dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan TOFAŞ, Crocker'ın üç sayılık basketiyle 3. dakikada skoru lehine (10-9) çevirdi. Dışarıdan sayılar üretmeye devam eden TOFAŞ, ilk çeyreği 28-24 önde tamamladı.
TOFAŞ, beş asistle oynayan oyun kurucusu Henry'nin 13. dakikada üçüncü faulünü alıp kenara gelmesine rağmen hücumda Crocker ve Morgan'ın sorumluluk almasıyla üstünlüğünü sürdürdü. Üç sayılık atışlarda yüksek yüzde yakalayan TOFAŞ, Crocker'ın dışarıdan bulduğu basketle 18. dakikada farkı 9 sayıya (41-32) çıkardı. Bursa temsilcisi, soyunma odasına da 46-39 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısının başında ilk devrenin aksine iki ekip rahat sayı bulmakta zorlandı. Beşiktaş Sompo Japan, hızlı hücumda Strawberry ile basket bularak 24. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 50-48. Siyah-beyazlı takım, beraberlik veya üstünlük kurma fırsatlarını üst üste değerlendiremezken TOFAŞ, Kadji'nin üst üste üç sayılık basketleriyle 28. dakikada üstünlüğünü 10 sayıya (58-48) çıkardı. Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry ile oyundan kopmadı ve 3. periyot 59-55 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle geçildi.
Çekişmeli karşılaşmanın son periyodunda TOFAŞ kaçtı, Beşiktaş Sompo Japan kovaladı ve 34. dakika 66-65 Bursa ekibinin üstünlüğüyle geçildi. TOFAŞ, ikinci yarıda oyunda olan Henry ile sayılar üreterek 36. dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: 75-68. Oyundan düşmeyen siyah-beyazlı ekip, Strawberry'nin basketiyle 38. dakikada rakibine bir kez daha yaklaştı (77-75). Ancak Mejia ile hücumda sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, karşılaşmadan 86-79 galip ayrılarak ikinci finalist oldu.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Boyalı alandaki sert savunmalar karşısında her iki ekip maç boyunca dışarıdan çözüm üretti. TOFAŞ, 31 üç sayılık atışın 14'ünü sayıya çevirirken Beşiktaş Sompo Japan, bunların 28'inden 11'ini değerlendirdi.
TOFAŞ ile Anadolu Efes arasındaki final karşılaşması, yarın saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
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