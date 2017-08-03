Potada ilk tur eşleşmeleri belli oldu! 3 temsilcimiz...

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, turnuvaya birinci ön eleme turundan dahil olacak Türk temsilcileri Demir İnşaat Büyükçekmece, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Trabzonspor Medical Park'ın rakipleri belli oldu.

Demir İnşaat Büyükçekmece ile Ukrayna'dan Dnipro, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Almanya'dan s.Oliver Würzburg ve Trabzonspor Medical Park ile Macaristan'dan Szolnoki Olaj eşleşti.

Birinci ön eleme turunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Balkan Botevgrad (Bulgaristan) - CSM CSU (Romanya)

Szolnoki Olaj (Macaristan) - Trabzonspor Medical Park

Demir İnşaat Büyükçekmece - Dnipro (Ukrayna)

Boras Basket (İsveç) - Egis Körmend (Macaristan)

CSU Sibiu (Romanya) - Pardubice (Çekya)

KR (İzlanda) - Belfius Mons-Hainaut (Belçika)

Bnei Herzliya (İsrail) - BM SLAM STAL (Polonya)

Nevezis (Litvanya) - Rilski Sportist (Bulgaristan)

Parma (Rusya) - Rabotnicki (Makedonya)

s.Oliver Würzburg (Almanya) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

İki maç üzerinden oynanacak birinci ön elemeden galip ayrılan takımlar, ikinci ön eleme turuna doğrudan katılacak seribaşı ekiplerle eşleşecek. Birinci ön eleme turu karşılaşmaları 20-27 Eylül, ikinci ön eleme turu maçları ise 4-11 Ekim'de yapılacak.

Rakiplerini geçmeleri halinde Demir İnşaat Büyükçekmece ile Tartu (Estonya), İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Khimik (Ukrayna) ve Trabzonspor Medical Park ile Södertalje Kings (İsveç) ikinci ön eleme turunda karşılaşacak.