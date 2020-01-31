Potada haftanın programı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:



- ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:

13.00 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

15.15 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta-Galatasaray Doğa Sigorta (Akatlar)

20.00 Darüşşafaka Tekfen-Sigortam.net İTÜ Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

2 Şubat Pazar:

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker)

17.30 Anadolu Efes-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)

20.00 OGM Ormanspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Ankara)



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Bugün:

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.00 Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

18.00 Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ (Mustafa Dağıstanlı)

20.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor (Metro Enerji)

Yarın:

13.00 İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

14.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş TRC İnşaat (Ankara)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Semt77 Yalovaspor (TOBB ETÜ)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Bandırma Kırmızı (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Kurtdereli)

17.00 Samsunspor-Bornova Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

2 Şubat Pazar:

16.00 Konyaspor-Akhisar Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (ENKA)



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:

16.00 Antalya 07 Basketbol-Bosna 34 (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 Bayraklı Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

14.00 Mersin Üniversitesi-Fenerbahçe Gelişim (Mersin Üniversitesi)

14.00 Bursa Büyükşehir-Nesibe Aydın (Yıldırım Şahin Başol)

15.00 Yalova VİP-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (90. Yıl)

15.00 Emlak Konut-Edremit Belediyesi Gürespor (Complex İstanbul)

16.30 İstanbul Üniversitesi-Urla Belediyespor (Ahmet Cömert)

17.00 1881 Düzce Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak (Kalıcı Konutlar Merkez)