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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.10.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Porto Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Portekiz takımlarıyla 49.karşılaşma

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Porto Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Portekiz takımlarıyla 49.karşılaşma

Porto Galatasaray maçı ile Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ikinci galiibyetini almaya odaklanan Sarı Kırmızılılar, hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor. Bir Türk takımının Portekiz takımlarıyla tarihindeki 49. karşılaşması niteliği taşıyan Porto Galatasaray maçı, Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Diğer taraftan iki takım, tarihlerinde ilk kez resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Peki, Porto Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merakla beklenne karşılaşma öncesi bazı detaylar

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Porto karşısında çetin bir mücadele sergileyecek. İlk mücadelesinde Lokomotiv Moskova karşısında 3 gollü bir galibiyet elde eden Galatasaray, ikinci karşılaşmayı Portekiz ekibi Porto'ya karşı verecek. Ndiaye'nin cezalı, Emre Akbaba'nın ise sakat olması dolayısıyla götürülmediği deplasmanda, bu isimler dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Peki, futbolseverlerin yakından takip edeceği Porto Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

PORTO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Porto ile karşılaşacak. 3 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ise henüz belli değil.

FATİH TERİM: "İNŞALLAH GÜZEL BİR SONUÇLA DÖNERİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekiz'den güzel bir sonuçla dönme temennisinde bulundu.
Tecrübeli teknik adam, Porto müsabakasından sonra grupta 4 maç daha yapacaklarına değinerek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki her maçın zorlu geçeceği hepimizce biliniyor. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz. Bu müsabakadan sonra 4 karşılaşma daha olsa da her maç en iyi sonucu almak istiyoruz." diye konuştu.

GALATASARAY'IN PORTO MAÇI KADROSU 

Galatasaray'ın Porto maçı kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

PORTEKİZ'DE İYİ PERFORMANS

Galatasaray, Porto müsabakası öncesi Portekiz'de oynadığı Avrupa kupası maçlarında iyi performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da Portekiz temsilcileriyle deplasmanda 3 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 2'sini kazanıp, 1'ini kaybetti.
Galatasaray, 2008-2009 sezonu UEFA Kupası'nda Benfica'yı 2-0, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Braga'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile deplasmanda oynadığı maçı ise 2-1 kaybetti.

RAKİP SAHADA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 28 golü önleyemedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 52 DEPLASMAN MAÇI OYNADI

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 52 deplasman maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda yaptığı 52 dış saha maçında yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 10 müsabakadan beraberlikle 37 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 108 gol gördü.

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