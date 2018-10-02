Porto Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Portekiz takımlarıyla 49.karşılaşma
Porto Galatasaray maçı ile Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ikinci galiibyetini almaya odaklanan Sarı Kırmızılılar, hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor. Bir Türk takımının Portekiz takımlarıyla tarihindeki 49. karşılaşması niteliği taşıyan Porto Galatasaray maçı, Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Diğer taraftan iki takım, tarihlerinde ilk kez resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Peki, Porto Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merakla beklenne karşılaşma öncesi bazı detaylar
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Porto karşısında çetin bir mücadele sergileyecek. İlk mücadelesinde Lokomotiv Moskova karşısında 3 gollü bir galibiyet elde eden Galatasaray, ikinci karşılaşmayı Portekiz ekibi Porto'ya karşı verecek. Ndiaye'nin cezalı, Emre Akbaba'nın ise sakat olması dolayısıyla götürülmediği deplasmanda, bu isimler dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Peki, futbolseverlerin yakından takip edeceği Porto Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
PORTO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Porto ile karşılaşacak. 3 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ise henüz belli değil.
FATİH TERİM: "İNŞALLAH GÜZEL BİR SONUÇLA DÖNERİZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekiz'den güzel bir sonuçla dönme temennisinde bulundu.
Tecrübeli teknik adam, Porto müsabakasından sonra grupta 4 maç daha yapacaklarına değinerek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki her maçın zorlu geçeceği hepimizce biliniyor. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz. Bu müsabakadan sonra 4 karşılaşma daha olsa da her maç en iyi sonucu almak istiyoruz." diye konuştu.
GALATASARAY'IN PORTO MAÇI KADROSU
Galatasaray'ın Porto maçı kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
PORTEKİZ'DE İYİ PERFORMANS
Galatasaray, Porto müsabakası öncesi Portekiz'de oynadığı Avrupa kupası maçlarında iyi performans sergiledi.
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da Portekiz temsilcileriyle deplasmanda 3 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 2'sini kazanıp, 1'ini kaybetti.
Galatasaray, 2008-2009 sezonu UEFA Kupası'nda Benfica'yı 2-0, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Braga'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile deplasmanda oynadığı maçı ise 2-1 kaybetti.
RAKİP SAHADA GALİBİYETE HASRET
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 28 golü önleyemedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 52 DEPLASMAN MAÇI OYNADI
Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 52 deplasman maçına çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda yaptığı 52 dış saha maçında yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 10 müsabakadan beraberlikle 37 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 108 gol gördü.
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