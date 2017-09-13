Porto Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda şifreli mi? İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Beşiktaş ile Porto bu akşam oldukça zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklar. G Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Porto'da iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri futbolseverler için açıklandı. Peki, Porto Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda şifreli mi?
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
PORTO BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Siyah-beyazlı takım, G Grubu'ndaki ilk maçında bugün Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 21.45'te Dragao Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.
ABOUBAKAR CEZALI
G Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Porto'da iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor.
Portekiz temsilcisinde, geçen sezon siyah-beyazlı ekipte forma giyen Vincent Aboubakar'ın yanı sıra Maxi Pereira cezalarından dolayı Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Aboubakar, geçen sezon siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı maçta rakibine yönelik hareketi nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Bu cezası nedeniyle siyah-beyazlıların Olympique Lyon ile yaptığı iki karşılaşmada forma giyemeyen Aboubakar, cezasını Beşiktaş mücadelesiyle tamamlayacak.
QUARESMA FAKTÖRÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, yeni başarı için forma bekleyecek.
BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 197. MAÇINA ÇIKIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 197. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 196 maçtan 73'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 196 karşılaşmada rakip fileleri 253 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 281 gol gördü.
Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini dramatik bir şekilde aldı. Geçen sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve grubunu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde mücadele hakkı yakalayan siyah-beyazlı ekip, çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek finalde Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle eşleyen Beşiktaş, ilk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş mücadelesinde Fransa temsilcisini Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'nın golleriyle normal sürede rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Uzatma bölümü de aynı şekilde biten karşılaşmada Olympique Lyon, siyah-beyazlı ekibe penaltı atışlarında 7-6 üstünlük sağlayınca yarı finale çıkan takım oldu.