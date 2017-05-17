Portekiz Rallisi’nde heyecan başlıyor

19 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 349 kilometre yol kat edecek. Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ile birlikte Neuville ve Latvala gibi usta isimler, büyük rekabete sahne olan şampiyonada zirveye ulaşabilmek için mücadeleye devam edecek.

Ayrıca sezon boyunca Dünya Ralli Şampiyonası özel yayınları yapan Red Bull TV’nin Portekiz Rallisi’nde özel bir konuğu da olacak. Rallinin efsane ismi Carlos Sainz, 30 yıl önce ilk kez piste çıktığı Portekiz’de bu kez Red Bull TV için yarışı yorumlayacak.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2017’deki altıncı yarışı olan Portekiz Rallisi, 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. En zor parkurlardan biri olarak gösterilen rallide pilotlar, 19 etap geçip toplam 349 kilometre sürüş yapacak.

Takvimin en zorlu yarışlarından biri olan Portekiz Rallisi, keskin virajlarıyla dikkat çekiyor. Yarış tarihinde pilotların en büyük rakiplerinden biri zorlu virajlar olurken, 2011’de Jari-Matti Latvala’nın yaptığı kaza hala hafızalarda. Latvala, virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmış, aracıyla onlarca takla atmıştı.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın bu yılki yarışlarda birden fazla favori olması dikkat çekiyor. Şu ana kadar yapılan beş yarışı dört farklı pilotun kazanması da kıyasıya çekişmeyi gözler önüne seriyor. Genel klasman lideri 102 puanla Red Bull sporcusu Sebastien Ogier. Onun hemen ardından 86 puanlı Jari-Matti Latvala geliyor. Thierry Neuville ise 84 puanla üçüncülükte bulunuyor.

Yarışı Red Bull TV’de Carlos Sainz yorumlayacak

Portekiz Rallisi’nde kıyasıya mücadele ile birlikte özel anlar da yaşanacak. Rallinin efsane isimlerinden İspanyol Carlos Sainz, 30 sene önce tarih yazmaya başladığı ülkede bu kez yarışları yorumlayacak. 26 kez ralli yarışı kazanan efsane pilotun yorumlarıyla Portekiz Rallisi, Red Bull TV’den canlı olarak izlenebilecek. Özel yapımlarla geniş bir program yelpazesi bulunan Red Bull TV’yi izlemek isteyen yarış severler için ralli, linkinden canlı yayınlanacak.