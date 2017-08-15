PORNO VE BAHİS SKANDALI  

Barcelona, Guangzhou Evergrande'den Brezilyalı Paulinho'yu 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Paulinho'nun ismi eski kulübü'nde sürekli skandallarla anılıyordu. Gece hayatında sık sık boy gösteeren Paulinho, Japon porno yıldızıyla çektiği reklam filmiyle kulüp yönetimini çıldırttı. Bu kadarıyla kalmadı. Brezilyalı yıldız bahis skandalıyla yeniden kulübünü zor durumda bıraktı.
Kulübün savunmasını istediği oyuncu, ''Reklamda oynadığım kişinin mesleğini bilmiyordum.'' diyerek olaydan habersiz olduğunu söyledi. Ancak uluslararası basın bu olayı "Çin'den kovulmak için uğraşıyor" yorumlarıyla duyurdu.
Paulinho ayrıca bahis şirketinin reklamını yaparken, bahisten kazandığı paraları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.