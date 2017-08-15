« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>PORNO VE BAHİS SKANDALI

PORNO VE BAHİS SKANDALI  

Neymar'ı elinde tutamayan ve ardından İspanya Süper Kupası ilk maçında Real Madrid'e sahasında 3-1 mağlup olan Barcelona, Brezilyalı oyuncu Paulinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Ama Brezilyalının Çin geçmişi çok karanlık!

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Barcelona, Guangzhou Evergrande'den Brezilyalı Paulinho'yu 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Paulinho'nun ismi eski kulübü'nde sürekli skandallarla anılıyordu. Gece hayatında sık sık boy gösteeren Paulinho, Japon porno yıldızıyla çektiği reklam filmiyle kulüp yönetimini çıldırttı. Bu kadarıyla kalmadı. Brezilyalı yıldız bahis skandalıyla yeniden kulübünü zor durumda bıraktı.

Kulübün savunmasını istediği oyuncu, ''Reklamda oynadığım kişinin mesleğini bilmiyordum.'' diyerek olaydan habersiz olduğunu söyledi. Ancak uluslararası basın bu olayı "Çin'den kovulmak için uğraşıyor" yorumlarıyla duyurdu.

Paulinho ayrıca bahis şirketinin reklamını yaparken, bahisten kazandığı paraları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

PORNO VE BAHİS SKANDALI

BarcelonaPaulinhoGuangzhou Evergrande
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL