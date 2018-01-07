Pınar Karşıyaka'ya sihirli değnek

Sezon başında adı antrenman boykotları, transfer yasakları, şube yönetimindeki istifalar ve lisansı bile çıkmadan kaçan oyuncularla anılan yeşil-kırmızılılarda isim sponsoru Yaşar Holding'in devreye girmesiyle tablo tersine döndü. Holding yönetiminin talebiyle eski başkanlardan Hasan Denizkurdu, yönetim dışından şube başkanı olmayan takım ve transferlerle bire bir ilgilenmeye başladı.

Transfer yasağını Aralık ayında holdingin mali desteğiyle aynı sezonda ikinci kez kaldırıp takıma 2 takviye yapan İzmir temsilcisinde mevcut oyuncuların maaş alacakları da kapatıldı.

Uzun süre düşme hattında kaldıktan sonra son haftalarda çıkışa geçen Kırmızı-Yeşilliler, İstanbul BŞB'yi Allen ve Erdi'nin sakatlıklarına rağmen yenmeyi başardı. Başkan Mutlu Altuğ ve yönetiminin istifa ettiği Karşıyaka'da Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı da Hasan Denizkurdu'yla birlikte maçı izleyip takıma destek verdi. Holding yönetimi, maçta taraftarın coşkusuna da ortak oldu.