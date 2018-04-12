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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
12.04.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'nın gözü Avrupa'da

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Pınar Karşıyaka'nın gözü Avrupa'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon uzun süre alt sıralarda kaldıktan sonra son 4 maçta 3 galibiyetle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, Yaşar Üniversitesi'nin konuğu oldu.

Yeşil-kırmızılılarda Genel Menajer Selim Çınar, yeni sezonda da mutlaka Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istediklerini söyledi. Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen söyleşiye, Genel Menajer Selim Çınar, Takım Menajeri Emin Saraç ile oyunculardan Erdi Gülaslan, Metin Türen, Egemen Güven, Mert Celep, Bryon Allen, Scott Wood ve DJ Kennedy katıldı. Karşıyakalı oyuncular, öğrencilerin sorularına samimi yanıtlar verdi.

Sezonun bitmesine 6 maç kala yıl sonu hedefleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Selim Çınar, takımın 8 yıldır aralıksız olarak Avrupa kupalarında mücadele ettiğini hatırlatarak, "Bu işin ilk kuralı bence doğru hedefi koyabilmekte. Sezon başında hedefi doğru belirleyememek, bazen taraftar, yönetim ve camiada motivasyon düşüklüğü yaratabilir. Ancak biz önümüzdeki sene, Pınar Karşıyaka'yı Avrupa kupalarında görmek istiyorsak bu sezonu bitirebildiğimiz en üst sırada bitirmek zorundayız. Kalan 6 haftada Play-Off şansını sonuna kadar zorlayıp yeni sezonda Avrupa'da yer almayı kesinleştirmek için ligi en az 9. sırada tamamlamak istiyoruz" dedi.

İzmir ekibinde yerli oyuncular, ligdeki yabancı kontenjanıyla ilgili soruya, "Maçlarda 6 yabancılı sistem nedeniyle antrenörlerin tercihi genellikle yabancı oyunculardan yana oluyor. Türk oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Karşıyaka'da süre alan birçok Türk oyuncu var. Performansımızın en büyük nedeni sahaya girip sürekli oynuyor olmamız. Süre aldığımızda da neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyoruz" yanıtını verdi. Öğrencilerin Karşıyaka taraftarı hakkında neler düşündükleri yönündeki soruya, takımın yabancı oyuncuları, kulübü tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden birinin taraftar olduğunu söyledi.

Yabancı oyunculardan Scott Wood, "Kariyerimde 20 bin seyircinin önünde oynadığım maçlar da oldu. Ancak bizim taraftarımız çok özel. Gerektiğinde birkaç bin kişiyle bile çok daha ateşli bir atmosfer oluşturabiliyor. Çok etkileyici bir taraftarımız var. Sahadaki 6. adamımız gibiler" şeklinde konuştu. Kaptan Erdi ise birçok takımda forma giydiğini hatırlatarak, "Diğer takımların seyircileri var bizim ise taraftarımız. Oyunculara yönelik yapılan anketlerde en iyi taraftarın Pınar Karşıyaka'da olduğu, en zorlu deplasmanın Karşıyaka olduğu sonucu çıkıyor. Böyle bir atmosferde olmak bir ayrıcalık, her oyuncunun mu ayrıcalığı yaşaması lazım" diye konuştu.

EGEMEN'İN HAYALİ NBA
Pınar Karşıyaka'nın altyapı patentli yıldızı Egemen Güven, önümüzdeki yıllarda NBA'de forma giymenin hayalini kurduğunu söyledi. Kariyerinde gençlerde birçok kez ay-yıldızlı formayı giyip Avrupa'da şampiyonluklar yaşayan, 2014'te U18 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçildikten sonra ABD'deki kolejlerden teklifler almasına rağmen kulübünde kalan pivot, "Herkesin hedefi NBA. Ama bu adım adım olacak bir şey. Hemen NBA'a gitmeyi istemiyorum. Karşıyaka'da, Avrupa kupalarında ve EuroLeague'de birkaç sene oynayıp tecrübelenerek NBA'e gitmek daha iyi. Eskiden böyle düşünemiyordum. Hemen gideyim, şöyle olsun böyle olsun istiyordum ama şimdi görünce bunun doğru olmadığını tecrübe kazandıktan sonra gitmenin daha mantıklı olduğunu görüyorum" dedi.

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