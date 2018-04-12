Pınar Karşıyaka'nın gözü Avrupa'da

Yeşil-kırmızılılarda Genel Menajer Selim Çınar, yeni sezonda da mutlaka Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istediklerini söyledi. Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen söyleşiye, Genel Menajer Selim Çınar, Takım Menajeri Emin Saraç ile oyunculardan Erdi Gülaslan, Metin Türen, Egemen Güven, Mert Celep, Bryon Allen, Scott Wood ve DJ Kennedy katıldı. Karşıyakalı oyuncular, öğrencilerin sorularına samimi yanıtlar verdi.



Sezonun bitmesine 6 maç kala yıl sonu hedefleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Selim Çınar, takımın 8 yıldır aralıksız olarak Avrupa kupalarında mücadele ettiğini hatırlatarak, "Bu işin ilk kuralı bence doğru hedefi koyabilmekte. Sezon başında hedefi doğru belirleyememek, bazen taraftar, yönetim ve camiada motivasyon düşüklüğü yaratabilir. Ancak biz önümüzdeki sene, Pınar Karşıyaka'yı Avrupa kupalarında görmek istiyorsak bu sezonu bitirebildiğimiz en üst sırada bitirmek zorundayız. Kalan 6 haftada Play-Off şansını sonuna kadar zorlayıp yeni sezonda Avrupa'da yer almayı kesinleştirmek için ligi en az 9. sırada tamamlamak istiyoruz" dedi.



İzmir ekibinde yerli oyuncular, ligdeki yabancı kontenjanıyla ilgili soruya, "Maçlarda 6 yabancılı sistem nedeniyle antrenörlerin tercihi genellikle yabancı oyunculardan yana oluyor. Türk oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Karşıyaka'da süre alan birçok Türk oyuncu var. Performansımızın en büyük nedeni sahaya girip sürekli oynuyor olmamız. Süre aldığımızda da neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyoruz" yanıtını verdi. Öğrencilerin Karşıyaka taraftarı hakkında neler düşündükleri yönündeki soruya, takımın yabancı oyuncuları, kulübü tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden birinin taraftar olduğunu söyledi.



Yabancı oyunculardan Scott Wood, "Kariyerimde 20 bin seyircinin önünde oynadığım maçlar da oldu. Ancak bizim taraftarımız çok özel. Gerektiğinde birkaç bin kişiyle bile çok daha ateşli bir atmosfer oluşturabiliyor. Çok etkileyici bir taraftarımız var. Sahadaki 6. adamımız gibiler" şeklinde konuştu. Kaptan Erdi ise birçok takımda forma giydiğini hatırlatarak, "Diğer takımların seyircileri var bizim ise taraftarımız. Oyunculara yönelik yapılan anketlerde en iyi taraftarın Pınar Karşıyaka'da olduğu, en zorlu deplasmanın Karşıyaka olduğu sonucu çıkıyor. Böyle bir atmosferde olmak bir ayrıcalık, her oyuncunun mu ayrıcalığı yaşaması lazım" diye konuştu.



EGEMEN'İN HAYALİ NBA

Pınar Karşıyaka'nın altyapı patentli yıldızı Egemen Güven, önümüzdeki yıllarda NBA'de forma giymenin hayalini kurduğunu söyledi. Kariyerinde gençlerde birçok kez ay-yıldızlı formayı giyip Avrupa'da şampiyonluklar yaşayan, 2014'te U18 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçildikten sonra ABD'deki kolejlerden teklifler almasına rağmen kulübünde kalan pivot, "Herkesin hedefi NBA. Ama bu adım adım olacak bir şey. Hemen NBA'a gitmeyi istemiyorum. Karşıyaka'da, Avrupa kupalarında ve EuroLeague'de birkaç sene oynayıp tecrübelenerek NBA'e gitmek daha iyi. Eskiden böyle düşünemiyordum. Hemen gideyim, şöyle olsun böyle olsun istiyordum ama şimdi görünce bunun doğru olmadığını tecrübe kazandıktan sonra gitmenin daha mantıklı olduğunu görüyorum" dedi.