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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBasketbol HaberleriPınar Karşıyaka Yunanistan deplasmanında mağlup!
Basketbol Pınar Karşıyaka Yunanistan deplasmanında mağlup!
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Sıradaki Haber:Rockets seriyi 16 maça çıkardı!

Basketbol
dha
07.03.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka Yunanistan deplasmanında mağlup!

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FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Yunanistan deplasmanında PAOK’a 74-68 mağlup oldu.

PAOK Sports Arena’daki maçta temsilcimizden Kennedy 16, Jones 13 sayıyla oynadı. Selanik ekibinin taraftarları, maçın bazı bölümlerinde ülkemize yönelik küfürlü tezahüratlar yaparak terör örgütü PKK lehine slogan attı. Son periyotta bir ara 19 sayı farkla geriye düşmesine rağmen salondan 6 sayı farkla yenik ayrılan Kaf-Kaf, rakibini 14 Mart Çarşamba günü ev sahibi olacağı rövanşta ağırlayacak. Karşıyaka, PAOK’u en az 7 sayı farkla yendiği takdirde adını çeyrek finale yazdıracak.

PAOK - Pınar Karşıyaka (ÖZET)Ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Pınar Karşıyaka, PAOK deplasmanına çıktı. İzmir ekibi son 16 maçından 74 - 68 mağlup ayrıldı.
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Maçın başında hücumda sorun yaşayan temsilcimiz 7 sayı geriye düşüp ardından oyuna ortak olmaya çalıştı. İlk 10 dakika 20-16 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyotta Metin’le 20-20 eşitliği yakalayan Pınar Karşıyaka, aynı oyuncunun devrenin bitimine 2 dakika 42 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla 33-32 öne geçti. İlk yarı 2 sayı farkla, 39-37 PAOK üstünlüğüyle sonuçlandı. Devrenin ardından üçüncü periyotta kötü bir hücum performansı sergileyen yeşil-kırmızılılar, yalnız 7 sayı bulup rakibe 16 sayı şansı tanıdı. Farkın 12 sayıya kadar çıktığı periyot 55-44 sonuçlandı. Son periyoda da PAOK’un sert savunması karşısında tutuk başlayan temsilcimiz bir ara 19 sayı geriye düştü. Periyodun son dakikalarında Berk ve Wood’un 5’er sayısıyla farkı kapatmaya başlayan Kaf-Kaf, bitime 2 saniye kala Jones’un 3 sayılık basketiyle farkı 6 sayıya indirdi. Maç 74-68 PAOK üstünlüğüyle bitti.


SALON: PAOK Sports Arena

HAKEMLER: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek) (xx), Janusz Calik (Polonya) (xx), Marius Ciulin (Romanya) (xx)

PAOK: Chrysikopoulos (x) 2, Goss (xxx) 13, Jackson (xxx) 13, Jones (x) 3, Koniaris (x) 3, Charalampopoulos (xx), Krubally (xxx) 10, Margaritis (xx) 9, Petteway (xx) 9, Tsochlas (xx), Zaras (x) 2, Katsivelis (xxx) 10

PINAR KARŞIYAKA: Waters (xx) 10, Erdi (xx) 8, Kennedy (xxx) 16, Jones (xxx) 13, Banic (x) 6, Berk (xxx) 10, Metin (xx), Wood (xx) 5

1’İNCİ PERİYOT: 20-16

İLK YARI: 39-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-44

5 FAUL ALAN: Margaritis (37.24) (PAOK)

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