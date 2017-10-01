Pınar Karşıyaka, gruplara kalmak için sahada

Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Macar ekibi Alba Fehervar'ı konuk edecek.
İlk maçta rakibine 92-90 mağlup olan yeşil-kırmızılı, adını gruplara yazdırabilmek için Alba Fehervar'ı 3 sayı ve üzeri farkla yenmesi gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.
Avrupa kupalarında 173. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 85 galibiyet, 86 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 13 bin 455 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 321 sayı gördü.
Pınar Karşıyaka, Macar ekibini geçtiği takdirde Monaco (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Murcia (İspanya), Enisey (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya) ve EWE Baskets'in (Almanya) yanı sıra elemelerden gelecek diğer ekiple A Grubu'nda yer alacak. Aksi bir sonuçta ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.