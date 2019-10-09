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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 09.10.2019 - 21:57, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası’nda gruplara kaldı

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Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası’nda gruplara kaldı

FIBA Europe Cup’taki ön eleme turu rövanş maçında evinde İsveç temsilcisi Boras Basket’i mağlup eden Pınar Karşıyaka adını grup aşamasına yazdırdı: 78-58.

Eşleşmede geçen hafta deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 77-70 kazanan Karşıyaka, rakibini taraftarı önünde de rahat mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadeleyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de izledi. Taraftarlar devre arasında Soyer’e çiçek verdi. Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon ilk iki maçını kazanarak liderliğe oturan, Avrupa’da da adını gruplara yazdıran Karşıyaka, Europe Cup’ta E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen ve Basic-Fit Brussels'le eşleşti. İzmir ekibi, grupta ilk maçını 23 Ekim’de Belçika’da Spirou deplasmanında oynayacak.
Boras Basket karşısında maça hızlı bir başlangıç yapan yeşil-kırmızılar, iyi savunma ve pota altında M’Baye’nin etkili oyunuyla ilk periyodu 23-10 önde geçti. İkinci 10 dakikalık bölümde konuk ekip dış şutlarda bulduğu sayılarla maça ortak olmaya çalıştı. Etkili oyununu sürdürüp farkı 18 sayıya çıkaran Karşıyaka, soyunma odasına 42-24 önde girdi. Maçın ikinci yarısında da rahat bir performans sergileyen Kaf-Kaf, üçüncü periyodu 55-46, maçı da 78-58 önde bitirdi. Karşıyaka’da Triche 18, M’Baye 16 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Aleksandar Milojevki (Kuzey Makedonya) (xx), Zdrovko Rutesic (Karadağ) (xx), Goran Sljivic (Avusturya) (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 11, Triche (xxx) 18, Metecan (x) 3, M’Baye (xxx) 16, Morgan (xx) 7, Yunus (x) 4, Nusret (x), Semih Erden (xx) 5, Kennedy (xxx) 13, Arca (x) 1, Görkem (x)
BORAS BASKET: Andersson (xx) 9, Fridriksoon (xx) 10, Tyus (xxx) 14, Davis (x), Cuthbertson (xxx) 12, Gutenius (x) 4, Johansson (x), Gunnarsson (x) 2, Person (xx) 7
1'İNCİ PERİYOT: 23-10
DEVRE: 42-24
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-46
5 FAUL ALAN: Davis (35.51) (Boras Basket), Taylor (39.30) (Pınar Karşıyaka)

 

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