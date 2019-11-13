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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
13.11.2019 - 22:48, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka farklı kazandı, liderliğe oturdu

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Pınar Karşıyaka farklı kazandı, liderliğe oturdu

FIBA Europe Cup E Grubu 4'üncü hafta maçında Pınar Karşıyaka taraftarı önünde averajla lider durumdaki Spirou Basket’i 92-54 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarının desteğiyle baştan sona üstün bir oyun sergileyen yeşil-kırmızılı ekipte Kennedy 15, Yunus 14, Morgan 13, Triche ve Semih Erden 12, M'Baye 11 sayıyla skora katkı yaptı. Grupta 4 maçta 3 galibiyete ulaşan, ilk hafta mücadelesinde Belçika'da 6 sayı farkla yenildiği rakibi Spirou karşısında ikili averaj üstünlüğünü de eline alan Karşıyaka, 2'nci tur için büyük avantaj elde etti. Kaf-Kaf, haftaya Donar Groningen deplasmanına tur vizesi için çıkacak.
Maçın başında Triche, Morgan ve Yunus'la sayılar bulan Karşıyaka, öne geçip kısa sürede farkı 17-4'le 13 sayıya kadar taşıdı. İlk periyot 25-14 temsilcimizin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyodun başında Karşıyaka'nın uzun süre skor üretememesinden yararlanan konuk ekip 29-24'le farkı 5 sayıya kadar indirdi. Bu dakikadan sonra pota altında Kennedy ve Semih'in devreye girmesiyle farkı tekrar açan Kaf-Kaf, soyunda odasına 16 sayılık üstünlükle 47-31 önde girdi. Üçüncü periyotta taraftarının müthiş desteğini iyice arkasına alan yeşil-kırmızılılar farkı önce 20, ardından 30 sayıya taşıdı ve Morgan'ın basketiyle periyot 71-41 sonuçlandı. Dördüncü periyotta rahat oyununu sürdürüp farkı açmayı sürdüren Pınar Karşıyaka, salondan 92-54 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Nikolaos Samos (Yunanistan) (xx), Vasilios Pitsilkas (Yunanistan) (xx), Peter Prakschs (Macaristan) (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Yunus Sonsırma (xxx) 14, Triche (xxx) 12, Metecan Birsen (xx) 8, M'Baye (xxx) 11, Morgan (xxx) 13, Semih Erden (xxx) 12, Kennedy (xxx) 15, Taylor (x), Onuralp Bitim (xx) 7, Nusret (x), Adem Bona (x)
SPIROU BASKET: Beane (x) 2, Libert (x) 5, Schoepen (xx) 9, Sharma (x) 2, Rahon (x) 2, Hervelle (x) 2, Delalic (x) 2, Samardzich (x) 4, Boukichou (xxx) 20, Greenwood (xx) 6, Creppy (x)
1'İNCİ PERİYOT: 25-14
İLK YARI: 47-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-41

 

 

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