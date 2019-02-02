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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
02.02.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı uzatmada devirdi!

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Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı uzatmada devirdi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk eden Pınar Karşıyaka, normal süresi 77-77 berabere biten mücadelede rakibini 89-87 mağlup etmeyi başardı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ziya Özorhon xx, Mehmet Karabilecen xx 

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu xxx 25, Assem Marei xx 11, Seketoure Henry xx 14, Chris Evans xxx 18, Berke Aygündüz x, Erving Walker xx 15, İlkan Karaman x 3, Egemen Güven x 

Beşiktaş Sompo Japan: Erkan Veyseloğlu x 3, Jason Rich xxx 25, Ivan Buva xx 17, Phil Pressey xx 7, Burak Yıldızlı x 5, Robin Benzing xx 14, Kyle Gibson xx 8, Kenan Sipahi xx 2, Dusan Cantekin x 6, Samet Geyik x, Ömer Utku Al x 

1. periyot: 16-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 
Devre: 35-40 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 
3. periyot: 59-58 (Pınar Karşıyaka lehine) 

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