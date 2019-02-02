Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı uzatmada devirdi!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk eden Pınar Karşıyaka, normal süresi 77-77 berabere biten mücadelede rakibini 89-87 mağlup etmeyi başardı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ziya Özorhon xx, Mehmet Karabilecen xx
Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu xxx 25, Assem Marei xx 11, Seketoure Henry xx 14, Chris Evans xxx 18, Berke Aygündüz x, Erving Walker xx 15, İlkan Karaman x 3, Egemen Güven x
Beşiktaş Sompo Japan: Erkan Veyseloğlu x 3, Jason Rich xxx 25, Ivan Buva xx 17, Phil Pressey xx 7, Burak Yıldızlı x 5, Robin Benzing xx 14, Kyle Gibson xx 8, Kenan Sipahi xx 2, Dusan Cantekin x 6, Samet Geyik x, Ömer Utku Al x
1. periyot: 16-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 35-40 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. periyot: 59-58 (Pınar Karşıyaka lehine)
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