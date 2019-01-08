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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
08.01.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 200. randevuda

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Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 200. randevuda

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 3. haftasında yarın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi konuk edeceği maçta, uluslararası arenada 200. kez sahaya çıkacak

Avrupa kupalarında üst üste 9'uncu toplamda 22'nci sezonunda mücadele eden Pınar Karşıyaka, ilk olarak 1975-1976 sezonu Koraç Kupası'nda yer aldı. Avrupa'da çıktığı 199 maçta 102 galibiyet, 96 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibi, 15 bin 673 sayı atıp, potasında 15 bin 467 sayı gördü.

- Büyükkarcı: "Avrupa'da 200. maça çıkacak olmamız çok önemli"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Avrupa kupalarında 200. maçlarına çıkacak olmalarını yarın taraftarlarıyla birlikte kutlayacaklarını söyledi. Avrupa kupalarında 200. kez boy gösterecek olmalarının hem kendileri hem de Türk basketbolu için önemli olduğunu vurgulayan Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Birçok takım henüz ligde 200. maçını yapamamışken, bizim Avrupa'da 200. müsabakaya çıkacak olmamız çok önemli. Buna katkı sağlayan tüm yönetimlere, sporculara ve hocalara teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum. Karşıyaka basketbol takımı taraftarı, Türkiye'nin en köklü basketbol taraftarıdır. 200. maça çıkmamız sürpriz değil."

- "Takıma 4 numara takviyesi yapacağız"

Büyükkarcı, basketbol takımında bu sezon sakatlıklar nedeniyle sorun yaşadıklarını belirtti. Bu süreçte Tayfun Erülkü'nün ameliyat olması gerekirken sakat bir şekilde oynadığını, Sek Henry ve Erving Walker'ın da sakatlıklarına rağmen takıma katkı vermeye devam ettiğini bildiren Büyükkarcı, "Deividas Gailius'la yetersiz performansından ve sakatlıklarından dolayı yollarımızı ayırdık. Kameron Chatman'dan da maalesef istediğimiz randımanı alamadık. Birkan Batuk'un transferinin takıma güç kattığı ortada. Takıma 4 numara takviyesi yapacağız." diye konuştu.

Büyükkarcı, taraftarlarının kendilerine güvendiğine dikkati çekerek "Bizim nelerle mücadele ettiğimizi biliyorlar ve bu konuda da anlayış gösteriyorlar. Kulüp olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Kısa vadedeki problemlerimizi çöze çöze gidiyoruz ama en büyük ihtiyacımız taraftarımızın kulübümüze sonuna kadar sahip çıkması." ifadelerini kullandı.

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