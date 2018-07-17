Pierria Henry'nin yeni takımı belli oldu!
Rus ligi takımlarından BC UNICS Kazan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ forması giyen Amerikalı oyun kurucu Pierria Henry ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
2017-2018 sezonunda TOFAŞ formasıyla 40 lig maçına çıkan Pierria Henry, 29,4 dakika, 10,5 sayı, 4,4 ribaund, 6,8 asist ortalamaları ile oynadı.
EuroCup'ta ise 10 maçta forma şansı bulan Henry, 25,3 dakika, 10,9 sayı, 3,5 ribaund, 4,6 asist ortalamaları tutturdu. (Ajansspor)
Günün en popüler basketbol bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle