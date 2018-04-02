Philadelphia seriye devam ediyor!
Philadelphia 76ers deplasmanda Charlotte Hornets’ı 119-102 mağlup etti ve üst üste 10.galibiyetini aldı. Charlotte ise üst üste 3.mağlubiyetini aldı.
Philadelphia 76ers’da forma giyen Temsilcimiz Ersan Ilyasova ilk 5 olarak başladığı karşılaşmayı 16 sayı, 3 ribaund, 1 asist, 1 top çalma ile tamamladı. Bir diğer temsilcimiz Furkan Korkmaz ise karşılaşmada 3 dakika süre aldı ve 3 sayı ile tamamladı.
Philadelphia 76ers’da benchten gelen Marco Bellinelli 22 sayı, 1 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ile galibiyette önemli bir rol oynarken, Ben Simmons 20 sayı, 8 ribaund, 15 asist, 3 top çalma, 2 blok, J.J Redick 20 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve Robert Covington 17 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 7 top çalma ile karşılaşmayı tamamladı.
Charlotte Hornets’da benchten gelen Malik Monk 16 sayı, 2 ribaund, 3 asist, 1 top çalma, 2 blokluk performansı galibiyet için yeterli olmazken, Michael Kidd-Glichrist 16 sayı, 5 ribaund, 2 top çalma, benchten gelen Willy Hernangomez 15 sayı, 11 ribaund, 2 top çalma, benchten gelen Jeremy Lamb 12 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 2 top çalma, 1 blok ve Kemba Walker 10 sayı, 1 ribaund, 4 asist, 1 blok ile mücadele etti.
Philadelphia 76ers bir sonraki maçında yarın gece sahasında Brooklyn Nets’i konuk edecek. Charlotte Hornets ise yarın gece Chicago Bulls’a konuk olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle