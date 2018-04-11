Philadelphia 76ers seriye devam ediyor! Ersan'dan 28 sayı
Philadelphia 76ers deplasmanda Atlanta Hawks'ı 121-113 yenerek galibiyet serisini 15 maça çıkardı ve kulüp rekorunu kırdı. Bugün son maçını kendi sahasında Milwaukee ile oynayacak olan Philadelphia galip gelebilirse sezonu Cleveland'ın üzerinde üçüncü sırada tamamlayacak. 51-30'a gelen Philadelphia iki sezon önce 82 maçın 10'unu kazanabilmişti.
Ersan İlyasova ve Marco Belinelli sezona başladıkları takıma karşı alev aldı. Ersan 6/8 serbest atış, 4/8 üçlük, 4/8 iki sayı ile 28 sayı attı, 8 ribaund, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile katkısını her alana yaydı. Marco Belinelli de 5/12 üçlükle 20 sayıya ulaştı.
Sabah antrenmanını hastalığı nedeniyle kaçıran Ben Simmons yine de 13 sayı, 10 ribaund, 6 asistlik istatistik oluşturdu. JJ Redick 28 sayı (6/9 üçlük), 4 ribaund, 5 asist, Amir Johnson 15 sayı, 8 ribaund, 5 asistle oynadı. Dario Saric ilk dakikada ağzına aldığı Collins'in dirseğinden darbe sonucunda meydana gelen diş problemi nedeniyle oyuna dönemedi.
Taurean Prince 27 sayı sayıyla (6/18 üçlük) Atlamnta'nın en skorer oyuncusu oldu. (BasketFAul)
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