Philadelphia 76ers 145 attı, kulüp rekoru kırdı! Furkan'dan 7 sayı...
Philadelphia 76ers'ın 145 sayıyla play-off'larda kulüp rekoru kırdığı maçta, Brooklyn Nets'i 145-123 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 10 dakika süre aldığı ve 7 sayı ürettiği çeyrek final serisinde ev sahibi Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i 145-123 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.
Philadelphia 76ers'ın 145 sayıyla play-off'larda kulüp rekoru kırdığı maçta, Joel Embiid 23 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Tobias Harris 19, Ben Simmons 18 sayıyla oynadı.
Konuk ekipte Spencer Dinwiddie 19, D'Angelo Russell 16, Rondae Hollis-Jefferson 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Play-off tarihinin en farklı geri dönüşü!
Batı Konferansı'nda 31 sayı geriye düştüğü mücadelede Golden State Warriors'ı deplasmanda 135-131 mağlup etmeyi başaran Los Angeles Clippers, NBA play-off tarihinde en farklı geri dönüşe imza attı.
Warriors'ta Stephen Curry 29, Kevin Durant 21, Kevon Looney 19 sayıyla oynarken, konuk takımda 36 sayı, 11 asistlik performans sergileyen Louis Williams galibiyetin mimarlarından oldu.
Clippers'ta Montrezl Harrell 25 sayı, 10 ribaunt, Danilo Gallinari 24 sayıyla maçı tamamladı.
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