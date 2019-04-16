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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AFP
16.04.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Philadelphia 76ers 145 attı, kulüp rekoru kırdı! Furkan'dan 7 sayı...

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Philadelphia 76ers 145 attı, kulüp rekoru kırdı! Furkan'dan 7 sayı...

Philadelphia 76ers'ın 145 sayıyla play-off'larda kulüp rekoru kırdığı maçta, Brooklyn Nets'i 145-123 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 10 dakika süre aldığı ve 7 sayı ürettiği çeyrek final serisinde ev sahibi Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i 145-123 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Philadelphia 76ers'ın 145 sayıyla play-off'larda kulüp rekoru kırdığı maçta, Joel Embiid 23 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Tobias Harris 19, Ben Simmons 18 sayıyla oynadı.

Konuk ekipte Spencer Dinwiddie 19, D'Angelo Russell 16, Rondae Hollis-Jefferson 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı. 

Play-off tarihinin en farklı geri dönüşü!

Batı Konferansı'nda 31 sayı geriye düştüğü mücadelede Golden State Warriors'ı deplasmanda 135-131 mağlup etmeyi başaran Los Angeles Clippers, NBA play-off tarihinde en farklı geri dönüşe imza attı.

Warriors'ta Stephen Curry 29, Kevin Durant 21, Kevon Looney 19 sayıyla oynarken, konuk takımda 36 sayı, 11 asistlik performans sergileyen Louis Williams galibiyetin mimarlarından oldu.

Clippers'ta Montrezl Harrell 25 sayı, 10 ribaunt, Danilo Gallinari 24 sayıyla maçı tamamladı.

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Philadelphia 76ers 145 attı, kulüp rekoru kırdı Furkandan 7 sayı...

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