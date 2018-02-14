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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
14.02.2018 - 21:09, Son Güncelleme:

Periler'den gövde gösterisi!

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya'yı 38 sayı farkla 86-48 mağlup etti.

Türkiye, grubundaki dördüncü maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Estonya ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.

Maça iyi başlayan konuk ekip, Anderson'un 3 sayılık basketiyle 3. dakikada 8-1 üstünlük sağladı. Alan savunmasıyla rakibine sayı şansı vermeyen ve 9-0 seri yakalayan Türkiye, Işıl Alben'in basketiyle 4. dakikada 10-8 öne geçti. Son bölümde İlayda Güner ile pota altından sayılar bulan milliler, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.

İlayda Güner'in basketiyle mücadelenin 2. periyoduna başlayan A Milli Takım, Bahar Çağlar'ın sayılarıyla 12. dakikada farkı 12 sayıya (28-16) çıkardı. Ay-yıldızlılar, sonraki 5 dakikada sayı üretemedi. Estonya'nın da hücumda etkisiz kalmasıyla 14. dakika 28-19 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Pelin Derya Bilgiç ile uzun süreli suskunluğunu sonlandıran milliler, iyi de savunma yaptı. Maçın 2. çeyreğinde sadece 3 sayı yiyen Türkiye, Bahar Çağlar'ın basketiyle soyunma odasına 38-19 üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren milli takım, 3. periyot sonunda farkı 37 sayıya çıkardı: 65-28.

Son periyotta daha çok yedek oyuncularla mücadele eden Türkiye, karşılaşmayı 86-48 kazandı.

Müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da izledi.

Elemelerde 17 Kasım'da Polonya'ya konuk olacak A Milli Takım, grubundaki son karşılaşmasını 21 Kasım'da Belarus ile evinde yapacak.

Salon: Ayhan Şahenk 
Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Sergii Tyslenko (Ukrayna) 
Türkiye: Işıl Alben 9, Olcay Çakır Turgut 5, Bahar Çağlar 10, Tuğçe Canıtez 10, Holingsvorth 9, Ayşe Cora 7, Cansu Köksal 14, İlayda Güner 6, Elif Emirtekin 3, Pelin Derya Bilgiç 6, Esra Ural Topuz 4, Melis Gülcan 3 
Estonya: Asi 5, Pokk, Anderson 11, Köster 2, Bratka 8, Piibur, Pulk 4, Uiga 2, Lilleallik 5, Nikolai 4, Rosemary Rits 4, Reinvald 3 
1. Periyot: 21-16 
Devre: 38-19 
3. Periyot: 65-28 

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