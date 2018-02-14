Periler'den gövde gösterisi!
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya'yı 38 sayı farkla 86-48 mağlup etti.
Türkiye, grubundaki dördüncü maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Estonya ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.
Maça iyi başlayan konuk ekip, Anderson'un 3 sayılık basketiyle 3. dakikada 8-1 üstünlük sağladı. Alan savunmasıyla rakibine sayı şansı vermeyen ve 9-0 seri yakalayan Türkiye, Işıl Alben'in basketiyle 4. dakikada 10-8 öne geçti. Son bölümde İlayda Güner ile pota altından sayılar bulan milliler, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.
İlayda Güner'in basketiyle mücadelenin 2. periyoduna başlayan A Milli Takım, Bahar Çağlar'ın sayılarıyla 12. dakikada farkı 12 sayıya (28-16) çıkardı. Ay-yıldızlılar, sonraki 5 dakikada sayı üretemedi. Estonya'nın da hücumda etkisiz kalmasıyla 14. dakika 28-19 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Pelin Derya Bilgiç ile uzun süreli suskunluğunu sonlandıran milliler, iyi de savunma yaptı. Maçın 2. çeyreğinde sadece 3 sayı yiyen Türkiye, Bahar Çağlar'ın basketiyle soyunma odasına 38-19 üstünlükle gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren milli takım, 3. periyot sonunda farkı 37 sayıya çıkardı: 65-28.
Son periyotta daha çok yedek oyuncularla mücadele eden Türkiye, karşılaşmayı 86-48 kazandı.
Müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da izledi.
Elemelerde 17 Kasım'da Polonya'ya konuk olacak A Milli Takım, grubundaki son karşılaşmasını 21 Kasım'da Belarus ile evinde yapacak.
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Sergii Tyslenko (Ukrayna)
Türkiye: Işıl Alben 9, Olcay Çakır Turgut 5, Bahar Çağlar 10, Tuğçe Canıtez 10, Holingsvorth 9, Ayşe Cora 7, Cansu Köksal 14, İlayda Güner 6, Elif Emirtekin 3, Pelin Derya Bilgiç 6, Esra Ural Topuz 4, Melis Gülcan 3
Estonya: Asi 5, Pokk, Anderson 11, Köster 2, Bratka 8, Piibur, Pulk 4, Uiga 2, Lilleallik 5, Nikolai 4, Rosemary Rits 4, Reinvald 3
1. Periyot: 21-16
Devre: 38-19
3. Periyot: 65-28
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