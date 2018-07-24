Pepe, Quaresma ve Vida kadroya alınmadı
Beşiktaş'ta Pepe, Querasma ve Vida siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı B36 Torshavn maçının kadrosuna alınmadı.
İşte Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçı kadrosu:
Utku Yuvakuran, Tolga Zengin, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Gary Medel, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Mertcan Açıkgöz, Gökhan Töre, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vagner Love.
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