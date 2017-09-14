Pepe: Porto'yu ezberledik

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, oynadığı 5 resmi maçta da gol yemeyen Porto'ya konuk oldu. Talisca, Cenk tosun ve Babel'in attığı gollerle Beşiktaş rakibini 3-1 mağlup etti ve Devler Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaptı.

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan tecrübeli savunma oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş forması giydiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İşte tecrübeli savunmacının açıklamaları:

"Çok zor bir maçtı. Taktik olarak bütün hafta çok iyi hazırlandık ve Porto'yu ezberledik. Çok şükür Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladık.Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktım, bu benim için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum."