Vestel City, World Tour kategorisine yükselen dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu, dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne oldu.

Vestel City’de Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel yöneticileri ve çalışanları, sektör temsilcileri ile Manisa halkından yüzlerce kişi tur heyecanına tanık oldu. Ayrıca, Vestel City’de çalışanlara ve çocuklara yönelik gerçekleşen bisiklet yarışının kazananları da ödül ve madalyalarını Turan Erdoğan’dan aldı.



Öte yandan Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği, Türkiye’nin ilk tüm şehri baştan başa dolaşacak bisiklet yolunun da açılışını yaptı. Toplamda 41 km olacak Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu Manisa’nın doğusundan batısına uzanıyor.

Manisa’nın İstanbul girişinden başlayıp, İzmir çıkışına kadar devam edecek bisiklet yolunun rotasında Organize Sanayi Bölgesi, Celal Bayar Üniversitesi, Adalet Sarayı gibi önemli ulaşım noktaları da yer alıyor. Bisiklet yolunun altyapı yatırımını Manisa Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, Vestel, bisiklet yolunu hem Avrupa Birliği hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın standartlarına göre kaplayacak.