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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
25.10.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Patrick Comninos: "Türkiye'nin basketbola önem verdiğinin farkındayız..."

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Patrick Comninos: "Türkiye'nin basketbola önem verdiğinin farkındayız..."

FIBA Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Patrick Comninos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk basketboluna övgüde bulunarak "Basketbol Süper Ligi'nden gelen takımlar istikrarlı, Türkiye Basketbol Federasyonu ile de iyi ilişkilerimiz var. Türkiye'nin basketbola önem verdiğinin farkındayız. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde olması bizim için önemli." dedi.

FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin Türkiye'de yapılıp yapılmayacağı konusunda ise Comninos, "Bunun için bir Türk takımının Dörtlü Final'e kalması lazım. Tabii ki bir Türk takımı Dörtlü Final'e kalırsa Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını çok isteriz. Türkiye'de çok başarılı organizasyonlar düzenlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerin bütçelerinin düşmesiyle ilgili Comninos, "Türkiye'deki kulüplerin durumunu yakından takip ediyoruz. Buradaki arkadaşlarla sık sık görüşüyoruz. Kulüplerin para kaybetmesini istemeyiz. Varlıklarını sürdürmek için
para kaybetmeden devam etmeleri lazım. Bazı Avrupa organizasyonlarına katılım, bütçeyi bir şekilde aştığı için bu aksaklıklarla karşılaşıyorlar. Bize göre Avrupa organizasyonlarına katılım yerel ligdeki başarıyla olmalı. Onlara bir yük bindirerek ya da 'bütçelerini şu kadar yapmalılar' şartıyla olmamalı. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Avrupa'nın her yerindeki takımlara ulaşmaya çalışıyoruz"

Comninos, Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonların uzun bir maraton olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Biz sadece 4. kilometresindeyiz. Değişim ve ilerlemeyi gözlemliyoruz. Gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Öncelikli hedefimiz ilerleyen yıllarda bütün Avrupa kulüplerini kapsayan, geniş ve en üst düzey organizasyonu yapmak. Avrupa'nın her yerindeki takımlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün kombinasyonları geliştirip ticari faaliyet olarak da devam edebiliriz ama şimdilik öyle bir niyetimiz yok."

FIBA olarak düzenledikleri FIBA Kıtalararası Kupa ile basketbolu daha global hale getirmek istediklerini anlatan Comninos, "FIBA Kıtalararası Kupa, Avrupa ile Latin Amerika arasında oynanan turnuvaydı. Adının hakkını vermek için global yaklaşıma çevirdik. Başka kıtaların şampiyonları ve NBA C Ligi şampiyonlarıyla devam edecek. FIBA ile NBA'in iş birliğiyle organize edilen Afrika Ligi var. Bu ligin şampiyonunu da dahil etmek istiyoruz. Daha global ve daha çok kulübe hizmet veren bir organizasyon haline getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Herkesi memnun edemiyorsunuz"

Milli maçların sezon içinde olmasıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Comninos, "Gördüğüm kadarıyla ve aldığımız sonuçlar neticesinde FIBA'nın prensibinin doğru olduğunu söyleyebilirim. Sporu yayarken bütün paydaşlara bir şeyler vermeliyiz ve sporun en önemli paydaşlarından biri olan taraftarları, milli takımlarıyla kendi evlerinde buluşturmak hedeflerimizden biriydi. Bunu başardık ve iyi sonuçlar aldık. Her kıtada bütün salonlar doldu. Milli takımlar dolu salonda oynadı. Bu prensibin doğru olduğuna inanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni de buna göre yapıyoruz. Başka taraflardan ufak tefek pürüzler çıkıyor. Herkesi memnun edemiyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı. 

Patrick Comninos: Türkiyenin basketbola önem verdiğinin farkındayız...

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