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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.08.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Partizan Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Partizan Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağa kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Partizan Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Partizan ile karşılaşacak. Müsabakanın rövanşı ise 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek. Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte, Partizan Yeni Malatyaspor maçına ilişkin ayrıntılar...

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan ile mücadele edecek. Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.

Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı. Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.

KADRO BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda, 15 Ağustos'ta ise Malatya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un, UEFA kadrosu belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda seçilen oyuncuların UEFA'ya bildirildiği kaydedildi.

Yeni Malatyaspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Ghaylen Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım, Berk Yıldız.

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