Partizan Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağa kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Partizan Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Partizan ile karşılaşacak. Müsabakanın rövanşı ise 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek. Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte, Partizan Yeni Malatyaspor maçına ilişkin ayrıntılar...
Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan ile mücadele edecek. Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.
Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı. Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.
KADRO BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda, 15 Ağustos'ta ise Malatya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un, UEFA kadrosu belirlendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda seçilen oyuncuların UEFA'ya bildirildiği kaydedildi.
Yeni Malatyaspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Ghaylen Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım, Berk Yıldız.
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