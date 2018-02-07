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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sıradaki Haber: Eto'o transferi en çok onu üzdü

Futbol
aa-spor
07.02.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Paris'te Neymar rüzgarı! 43 gol...

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Brezilyalı futbolcu Neymar, bu sezon rekor bonservis bedeliyle transfer olduğu Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) ortaya koyduğu performansla göze çarpıyor.

İspanya'nın Barcelona ekibinden sezon başında PSG'ye transfer olan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, takımıyla çıktığı 26 maçta 27 kez rakip fileleri havalandırdı ve 16 gol pası verdi.

Öte yandan Neymar, 222 milyon avro bonservis bedeliyle dünya futbolunun en pahalı transferi olarak da zirvedeki yerini koruyor.

43 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

PSG'de 26 maçta 27 gol atıp 16 asist yapan Neymar, takımının toplamda attığı 123 golün 43'üne direkt katkı sağladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 17 karşılaşmada boy gösteren Brezilyalı futbolcu, 18 gol kaydedip 12 golün de pasını veren isim oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile eşleşen PSG'nin grup maçlarında 6 kez sahaya çıkan Neymar, bu müsabakalarda 6 gole imza atarken, 4 kez de asist yaptı.
Yıldız futbolcu, Lig Kupası'nda oynadığı 2 maçta bir, Fransa Kupası'nda ise bir maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

PSG'NİN BAŞARISINDA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Yoluna dört kulvarda da devam eden başkent temsilcisinin bu başarısında en büyük pay sahibi Neymar oldu.
Attığı 27 gol, yaptığı 16 asist ile Avrupa'nın önde gelen liglerindeki ekiplerde, takımına en fazla katkı sağlayan futbolcu konumunda bulunan Neymar, Ligue 1, Şampiyonlar Ligi, Fransa ve Lig Kupası'nın hepsinde gol atmayı başardı.
24 haftası geride kalan Ligue 1'de PSG 62 puanla en yakın rakibi Olympique Marsilya'nın 11 puan önünde zirvede yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 15 puanla lider tamamlayan PSG, Lig Kupası'nda finale adını yazdırırken, Fransa Kupası'nda çeyrek finalde mücadelesini sürdürüyor.

KARİYERİNDE 3 TAKIMDA OYNADI

Profesyonel kariyerine, 2009'da altyapısından yetiştiği Santos Kulübü'nde başlayan Neymar, daha ilk sezonunda dikkatleri üzerine çekti. Brezilya Milli Takımı formasını, 10 Ağustos 2010'da ilk kez giyen Neymar, 18 yaşından beri oynadığı milli takımda 83 maçta 53 gol kaydetti.

Santos formasıyla 224 maçta gösterdiği 136 gol ve 65 asistlik performans sonrası 2013 yazında Barcelona'nın transfer ettiği Neymar, kimilerince futbol tarihinin en iyi oyuncusu gösterilen Lionel Messi'nin gölgesinde kalıp kalmayacağı sorusuna, net bir cevap verdi. Brezilyalı forvet, Katalan ekibinde geçirdiği 4 sezonda 186 karşılaşmaya çıktı ve 105 gol, 80 asist üretti.
Sezon başında PSG'nin 222 milyon avroya İspanyol ekibi Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı Neymar, "tarihin en pahalı futbolcusu" konumunda bulunuyor.

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