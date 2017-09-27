Paris St. Germain Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grubundaki ikinci maçına çarşamba günü çıkıyor. Fransız ekibi Paris St. Germain ile Bayern Münih arasında oynanacak maçın başlama saati 20.45. Bayern Münih'te Neuer sakat olduğu için kadroda yer almayacak. Ünlü kalecinin dört ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalacağını hesaplayan Bayern Münih, 36 yaşındaki kalecisi Tom Starke, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdi. Öte yandan dev maç öncesi Bayern Münih Alaba ve Thiago'nun iyileşmesine sevindi. İki futbolcu da son antrenmana katıldı. Thiago'nun bu maçta oynaması bekleniyor. Ancak Alaba'nın forma giymesi zor gözüküyor. Aralarında Neymar'ın da bulunduğu yıldızlar topluluğu Paris St. Germain maçı favorisi olarak gösteriliyor.

Paris St. Germain (PSG) Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Paris St. Germain Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bayern Münih, PSG'yle oynadığı son üç deplasman maçını kaybederken, sadece bir gol attı ve kalesinde altı gol gördü. PSG ile Bayern Münih arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan altı maçta beraberlik çıkmadı. PSG, evinde oynadığı son 43 Avrupa maçının sadece birini kaybederken; tek yenilgiyi Barcelona'dan aldılar. PSG'nin iç sahada oynadığı son 29 Avrupa maçında gol atamadığı tek karşılaşma, Ekim 2015'te 0-0 sona eren Real Madrid maçıydı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 26 grup maçının 21'ini kazandı. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz deplasman maçında kalesini gole kapatamadı. Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dokuz maçta rakip filelere 10 gol bırakan Edinson Cavani, PSG'nin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu konumunda. Robert Lewandowski, 2011/12 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 62 maçta 41 gol attı. Cavani ya da Lewandowski bu maçta gol atarsa, turnuva tarihinde üst üste altı karşılaşmada rakip fileleri havalandıran beşinci isim olacaklar.