PARAYI SOKAKTA BULMADIK!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Vida'yı kadrolarına katarak transferi bitirmek istediklerini dile getirdi. Albayrak, "Oyuncunun kulübüne teklifimizi ilettik. Bizim şartlarımıza uyarsa bu transfer döneminde alacağız. Oyuncunun Ocak ayında sözleşmesi bitiyor. Bu bir ticaret. Dört ay için o kadar para verilir mi? Biz parayı sokakta bulmadık. Kulübün menfaati için en iyi şartlarda, bütçemize uygun şekilde transfer yapmaya gayret ediyoruz. Vida da Beşiktaş'a gelmek istiyor" ifadelerini kullandı.