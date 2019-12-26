Paranın da şampiyonu Floyd Maywather!

Ekonomi dergisi Forbes, son 10 yılda en çok kazanan sporcuların listesini yayınladı. Profesyonel boks şampiyonu Floyd Mayweather, 915 milyon dolar gelir elde ederek birinci sırada yer aldı. ‘Money’ (Para) lakaplı boksör, 2015’te Manny Pacquiao ve 2017’de Conor McGregor ile yaptığı maçları ‘öde izle’ yoluyla 10 milyondan fazla kişi televizyondan takip etti ve ABD’li sporcu sadece bu iki karşılaşmadan 500 milyon dolardan fazla kazandı. Bu iki maç aynı zamanda spor tarihinin en çok kazandıran iki müsabakası oldu.

Ronaldo’dan Messi’ye 50 milyon dolar fark

10 sporcunun yer aldığı listede 2. sırayı 800 milyon dolarla Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo alırken, Arjantinli Lionel Messi 750 milyon dolarla 3.’lüğü elde etti. 680 milyon dolarla 4. sırada yer alan LeBron James, takımlarından 270 milyon, sponsorluklardan 410 milyon dolar kazandı. 2’şer boksör, golfçü, futbolcu ve basketbolcunun yer aldığı listeye tenis ve Formula 1’den birer isim girdi. Dünyada en çok para dönen branşlar olan Amerikan futbolu ve beyzboldan ise hiçbir sporcu listeye giremedi.

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