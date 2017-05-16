Paramanya Turnuvası Başkentte yapıldı

Netmarble Games, Türkiye’nin en sevilen mobil oyunu Türkiye Paramanya Turu’nun Ankara ayağında kazanan heyecanlı ve çekişmeli maçların sonunda Onur Özay oldu.

Deneyimli Paramanya oyuncularının galibiyet için yarıştığı turnuvaya Ankara’nın popüler yerlerinden Federal Coffee ev sahipliği yaptı. Ankara’lı Paramanya’cıların kozlarını paylaştığı turnuvada, birinci gelen oyuncu 2000 Elmas kazanırken, 2’nci 1000 Elmas ile ödüllendirildi. Turnuvanın Ankara ayağında birinci olan Onur Özay, Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek Paramanya Büyük Şampiyonası’nda yarışmaya da hak kazandı.

8 şehir, toplam 10 bin TL ödül havuzu

6 milyonun üstünde kullanıcıya sahip Paramanya oyununa olan ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, İstanbul, Bursa, Antalya ve olmak üzere 8 şehirde Türkiye Paramanya Turu’nu düzenliyor. Toplam ödül havuzunun 10 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Türkiye Paramanya Turu’nda başarılı olmaktan geçiyor. Türkiye Paramanya Turu ile Türkiye’nin farklı şehirlerindeki oyuncularına ulaşmayı başaran oyun, her gittiği ilde heyecanla karşılanmaya devam ediyor.

Türkiye’nin 1 numaralı mobil oyunu

Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan 10 adet birbirinden farklı harita, yepyeni karakter kartları ve aksesuarlarla eğlence hiç bitmiyor. Özel günlere ait etkinliklerle, sürpriz hediyelerle sürekli eğlenceyi ve heyecanı zirvede tutarak Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.

Paramanya oyun içi satın alma seçenekleriyle App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilir.