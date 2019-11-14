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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Papiss Cisse, G.Saray’a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı...

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Papiss Cisse, G.Saray’a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı...

Alanyaspor’un golcüsü Papiss Cisse hakkında resmi transfer açıklaması geldi.

Galatasaray ve West Ham’la ismi anılan Alanyasporlu Papiss Cisse’nin transferiyle ilgili menajeri Çağlar Meker konuştu.

Radyospor’a konuşan Çağlar Meker, “Papiss Cisse geçen sezon öncesi tam anlamıyla hazırlık dönemi geçirmemiş ve transferin son gününde Alanyaspor’a gelmişti. Papis bu sezon kamp yaptı ve iyi bir performans sergiledi. Papiss’in isminin Galatasaray’la anılması gayet doğal. Fakat bize ya da oyuncuya gelen bir teklif yok. Papiss’e yaz transfer döneminde Club Brugge'den teklif geldi. Şu anda Papiss Alanyaspor'un başarısından başka bir şey düşünmüyor.” dedi.

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