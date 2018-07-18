Panathinaikos, Nikos Pappas'ın sözleşmesi 2 yıl uzattı
Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Panathinaikos, Yunan oyuncusu Nikos Pappas'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yunan ekibi Panathinaikos, Keith Langford, Ioannis Papapetrou ve Stephane Lasme'yi kadrosuna dahil etmişti. Dış transfer dışında bir yandan iç transfere de ağırlık veren Panathinaikos, Yunan oyuncu Nikos Pappas ile nikah tazeledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Pappas ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Başarılı basketbolcu, 5 sezondur Yunan temsilcisi için oynuyordu.
28 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 8.2 sayı, 1.1 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla oynadı.
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