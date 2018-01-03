Panathinaikos Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde ikinci bu akşamın ilk haftasında bu akşam deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibi ile karşılaşacak. THY Avrupa Ligi 16’ncı hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam saat 22.15’te Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç, OAKA Arena’da oynanacak.

Anadolu Efes kabus gibi bir sezon geçirirken, koç Ergin Ataman’ın takıma uyum sağlamasının ardından önemli 2 galibiyet alarak moral buldu. İstanbul ekibi ilk olarak Avrupa Ligi’nde Brose Bamberg’i mağlup ederken, daha sonra ligde Darüşşafaka’yı yenerek 2 maçlık seri yakaladı.

Temsilcimiz Avrupa Ligi’nde bu sezon çıktığı 15 maçta yalnızca 4 galibiyet alabilirken, 11 de yenilgi tattı.

Ev sahibi ekip Panathinaikos’ta ise işler iyi gidiyor. Yunan ekibi ligde namağlup yoluna devam ederken, Avrupa Ligi’nde çıktığı 15 maçta 10 galibiyet alarak zirve yarışını sürdürüyor. Olimpik Spor Salonu'nda TSİ 22.15'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Ligin ilk yarısını 4 galibiyet ve 11 mağlubiyetle tamamlayan Anadolu Efes, averajla 15. sırada yer alıyor. İlk yarıda yaptığı maçların 10'unu kazanıp, 5'ini kaybeden Yunan ekibi ise averajla 3. sırada bulunuyor.



Avrupa'daki 607. randevu



Anadolu Efes, Yunan ekibi karşısında Avrupa'daki 607. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 606 karşılaşmada 337 galibiyet ve 269 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 359. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 358 karşılaşmada 180 galibiyet alırken, 178 kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Anadolu Efes ile Panathinaikos Superfoods Avrupa kupalarında bugüne dek 26 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlı takım bu maçlarda 9 galibiyet, 17 mağlubiyet yaşadı.İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Yunan ekibi, 82-81 kazanmıştı.