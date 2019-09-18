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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
18.09.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Özkan Kılıç: "Hedefimiz ligde play-off, Avrupa'da dörtlü final"

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Özkan Kılıç: "Hedefimiz ligde play-off, Avrupa'da dörtlü final"

Teksüt Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Kılıç, bu sezon ekonomik anlamda işlerinin biraz zor olacağını ancak tüm güçlükleri yenerek başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Takımlarının yeni sezon hedeflerine değinen Kılıç, "Bu yıl A Takımımızın Süper Lig, Bandırma Kırmızı'nın ise Türkiye Basketbol Ligi'ndeki hedefi yine play-off'lara yükselmek ve orada da başarıyı yakalamaya çalışmak olacaktır. Altyapı takımlarımız ve Gençler Ligi'nde de Türkiye şampiyonluğunu hedefliyoruz. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise geçtiğimiz yıllar final oynama ve Avrupa ikincisi olma başarısını göstermiştik, bu yıl da mutlaka dörtlü final oynamayı amaçlıyoruz." dedi.

Kılıç, yaklaşık 300 sporcuya sahip büyük bir aile olduklarına dikkati çekti.

Kulübün altyapısına 9-10 yaş grubunda katılan çok sayıda çocuğu 16-17 yaşlarına kadar eğittiklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Salonumuzun günlük elektrik harcaması bin lira, günlük yemek harcaması ise bin 200 lira. Buna karşılık gelirimiz ise sıfır. Kuruluşumuzdan bugüne 25 yıl içinde Bandırmaspor da dahil Bandırma'nın birçok spor branşına elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık ancak bugün kulübümüzün, Bandırmalılar ve Balıkesir tarafından daha sıcak sahiplenmeye ve desteğe ihtiyacı var. Bu desteği görememenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Teksüt başımızın tacı. Bu şehirde, bu vilayette ve Türkiye'de kimse elini taşın altına sokmazken, Cevdet Bey (Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık) çıkarak, bu işe el uzatarak 'Ben varım' dedi. Açıkçası büyük yüreklilik ve kahramanlık gösterdi. Ayrıca son dönemde Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez'in kulübümüze desteği bizi duygulandırdı."

Kılıç, kulüplerine ve bünyesindeki iki takıma sponsor olan firmalara da teşekkür etti.

Teksüt Bandırma kadrosunun bu sezon da güçlü olduğunu vurgulayan Kılıç, "Hakan Demir gibi iş ahlakına sahip, çok çalışkan bir koça sahibiz. Çok mücadeleci ve efektif, birbirini seven genç ve enerjik bir takımımız var. Hazırlık maçlarımız ve katıldığımız turnuvalarda başarılı sonuçlar aldık ancak erken değerlendirme yapmak istemiyorum. Ocak veya şubat ayında gerçek gücümüz daha çok ortaya çıkar ama A Takımımızda bünyemizden yetişen 9 genç, 5 yabancı oyuncumuzdan ve altyapı takımlarımızdan çok umutluyum." diye konuştu. 

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