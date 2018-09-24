Özge Kırdar: "Kendimi 25-26 yaşında gibi hissediyorum"

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda mücadele edecek THY Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alacağı için çok mutlu olduğunu belirten Özge, yaptığı açıklamada, "Antrenmanlara başlayalı 5 hafta oldu. Çok iyi gidiyor. Voleybola hiç ara vermemişim gibi hissediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Kendimi 25-26 yaşımda hala çok uzun süre oynayacak ve başarılar kazanacak gibi hissediyorum. Kafa ve beden olarak da çok iyi durumdayım. Sezonun ağırlığını kaldırmaya hazırım. Antrenmanlara başladığımda antrenörümüz, 'Hayal mi gördük, hiç bırakmamış mıydın' dedi. O kadar hazır başladım." ifadelerini kullandı.

Voleybola ara vermeden önce son olarak Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen 33 yaşındaki milli sporcu, şöyle konuştu:

"Bursa'da Challenge Kupası'nı kazandık, final maçının da en iyi oyuncusu (MVP) seçildim. Ancak o sezonda sahada kendimi çok mutlu hissetmediğim için, sözleşmem devam ederken ara vermeye karar vermiştim. Kendimi toplamak, sevdiklerime zaman ayırmak ve yapamadığım şeyleri yapmak istemiştim. Ara verdiğim süre tam istediğim gibi geçti. Kendimi topladım. Daha sonra THY Voleybol'dan teklif geldi. Onların hedefleri beni heyecanlandırdı ve voleybola geri döndüm. Her takımdan gelen teklifi tabii ki kabul etmeyecektim, çünkü benim de hedeflerim var. THY'nin 2-3 yıl içinde gerçekleştirmek istediği planlar beni heyecanlandırdı. Voleybol hakkında son zamanlarda bu kadar heyecanlanmıyordum. Kalbimin sesini dinledim ve voleybola geri döndüm."



"Her ay başka bir ülkeye seyahat ettim"



Voleybola ara verdiği 1,5 yıllık dönemde yaptıklarından da bahseden Özge Kırdar, şunları kaydetti:

"Voleybola ara verdikten 1 hafta sonra Polonya'ya taşındım. Çünkü nişanlım orada çalışıyordu. 1,5 yıl boyunca orada yaşadık ancak her ay başka bir ülkeye seyahat ettim. Birçok ülkeye gittim, çok güzel yerler gördüm ama hala Türkiye benim için ilk sırada. Yogaya başladım. Sağlıklı beslenme eğitimi aldım. Polonya'da isteyenlere voleybol için antrenman ve beslenme programları verdim. Orada hayatlarının değişmesine sebep olduğum insanlar da oldu. Daha sonra 3 aylığına ABD'ye gittim, orada da yoga eğitimine devam ettim. Daha sonra Türkiye'ye döndüm ve sezona başladım."



"Gözde'nin dönüş yapacağını sanmıyorum"



Özge, "İkiz kardeşin Gözde, VakıfBank ile şampiyonluklar kazandıktan sonra geçtiğimiz sezon sonunda voleybolu bırakma kararı aldı. Sen dönüş yapıyorsun, ikiz kardeşin bıraktı." sözleri üzerine, "Gözde ile konuştuğumuzda, 'Birimizden mahrum kalmasınlar, ben dönüyüm bari.' diye şaka yapmıştık. Gözde'nin artık bırakması gerekiyordu, öyle hissediyordu. Ben de Bursa'da ara verirken, Avrupa Kupası kazandım ve MVP seçildim. Belki böyle iyi bir noktada daha rahat bırakabiliyorsunuz. O bırakmaya ben de dönmeye çok hazır hissettim." şeklinde konuştu.

Deneyimli sporcu, "Gözde de senin gibi voleybola yeniden dönme kararı alır mı?" sorusuna ise "Yok, hayır Gözde'nin dönüş yapacağını sanmıyorum." yanıtını verdi.



THY Kadın Voleybol Takımı hakkında



1979 yılında kurulan ancak 1993-94 sezonu sonrasında sportif faaliyetlerine ara verilen THY Spor Kulübü, 2016 yılında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın girişimiyle yeniden liglere döndü.

Kurulduğu 2016-2017 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan THY, başarısını 2017-2018 sezonunda da sürdürdü. Bayanlar Voleybol 1. Lig'de 26 maçlık normal sezonu 24 galibiyetle bitiren ve final etabını da yenilgisiz tamamlayan THY, şampiyon oldu ve iki sezonda en üst lige yükselmeyi başardı.