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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Voleybol
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24.09.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Özge Kırdar: "Kendimi 25-26 yaşında gibi hissediyorum"

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Özge Kırdar: "Kendimi 25-26 yaşında gibi hissediyorum"

Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü çatısı altında faaliyet gösteren THY Kadın Voleybol Takımı ile yaklaşık 1,5 yıllık bir aradan sonra salonlara dönme kararı alan Özge Kırdar, kendini spora hiç ara vermemiş gibi hissettiğini söyledi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda mücadele edecek THY Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alacağı için çok mutlu olduğunu belirten Özge, yaptığı açıklamada, "Antrenmanlara başlayalı 5 hafta oldu. Çok iyi gidiyor. Voleybola hiç ara vermemişim gibi hissediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Kendimi 25-26 yaşımda hala çok uzun süre oynayacak ve başarılar kazanacak gibi hissediyorum. Kafa ve beden olarak da çok iyi durumdayım. Sezonun ağırlığını kaldırmaya hazırım. Antrenmanlara başladığımda antrenörümüz, 'Hayal mi gördük, hiç bırakmamış mıydın' dedi. O kadar hazır başladım." ifadelerini kullandı.

Voleybola ara vermeden önce son olarak Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen 33 yaşındaki milli sporcu, şöyle konuştu:

"Bursa'da Challenge Kupası'nı kazandık, final maçının da en iyi oyuncusu (MVP) seçildim. Ancak o sezonda sahada kendimi çok mutlu hissetmediğim için, sözleşmem devam ederken ara vermeye karar vermiştim. Kendimi toplamak, sevdiklerime zaman ayırmak ve yapamadığım şeyleri yapmak istemiştim. Ara verdiğim süre tam istediğim gibi geçti. Kendimi topladım. Daha sonra THY Voleybol'dan teklif geldi. Onların hedefleri beni heyecanlandırdı ve voleybola geri döndüm. Her takımdan gelen teklifi tabii ki kabul etmeyecektim, çünkü benim de hedeflerim var. THY'nin 2-3 yıl içinde gerçekleştirmek istediği planlar beni heyecanlandırdı. Voleybol hakkında son zamanlarda bu kadar heyecanlanmıyordum. Kalbimin sesini dinledim ve voleybola geri döndüm."

"Her ay başka bir ülkeye seyahat ettim"

Voleybola ara verdiği 1,5 yıllık dönemde yaptıklarından da bahseden Özge Kırdar, şunları kaydetti:

"Voleybola ara verdikten 1 hafta sonra Polonya'ya taşındım. Çünkü nişanlım orada çalışıyordu. 1,5 yıl boyunca orada yaşadık ancak her ay başka bir ülkeye seyahat ettim. Birçok ülkeye gittim, çok güzel yerler gördüm ama hala Türkiye benim için ilk sırada. Yogaya başladım. Sağlıklı beslenme eğitimi aldım. Polonya'da isteyenlere voleybol için antrenman ve beslenme programları verdim. Orada hayatlarının değişmesine sebep olduğum insanlar da oldu. Daha sonra 3 aylığına ABD'ye gittim, orada da yoga eğitimine devam ettim. Daha sonra Türkiye'ye döndüm ve sezona başladım."

"Gözde'nin dönüş yapacağını sanmıyorum"

Özge, "İkiz kardeşin Gözde, VakıfBank ile şampiyonluklar kazandıktan sonra geçtiğimiz sezon sonunda voleybolu bırakma kararı aldı. Sen dönüş yapıyorsun, ikiz kardeşin bıraktı." sözleri üzerine, "Gözde ile konuştuğumuzda, 'Birimizden mahrum kalmasınlar, ben dönüyüm bari.' diye şaka yapmıştık. Gözde'nin artık bırakması gerekiyordu, öyle hissediyordu. Ben de Bursa'da ara verirken, Avrupa Kupası kazandım ve MVP seçildim. Belki böyle iyi bir noktada daha rahat bırakabiliyorsunuz. O bırakmaya ben de dönmeye çok hazır hissettim." şeklinde konuştu.

Deneyimli sporcu, "Gözde de senin gibi voleybola yeniden dönme kararı alır mı?" sorusuna ise "Yok, hayır Gözde'nin dönüş yapacağını sanmıyorum." yanıtını verdi.

THY Kadın Voleybol Takımı hakkında

1979 yılında kurulan ancak 1993-94 sezonu sonrasında sportif faaliyetlerine ara verilen THY Spor Kulübü, 2016 yılında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın girişimiyle yeniden liglere döndü.

Kurulduğu 2016-2017 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan THY, başarısını 2017-2018 sezonunda da sürdürdü. Bayanlar Voleybol 1. Lig'de 26 maçlık normal sezonu 24 galibiyetle bitiren ve final etabını da yenilgisiz tamamlayan THY, şampiyon oldu ve iki sezonda en üst lige yükselmeyi başardı.

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