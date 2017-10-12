Açılış töreninde Türkiye'nin 32 ilinden gelen 600'ü özel sporcu, toplam bin 250 kişi, bando eşliğinde ellerindeki bayraklarla kortej yürüyüşü yaptı. Törende konuşan Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcu elçisi Cem Kaya, basketbola başlamasının ardından hayatının değiştiğini belirterek, "Basketbola başlamamın ardından, spor vazgeçilmezim oldu. Spor sayesinde kendimi geliştirdim, özgüvenimi arttırdım. Çok güzel anlar yaşadım, madalyalar kazandım. Şimdi gönüllü sporcu elçiliği yaparak benim gibi olan insanlara yardım ediyorum, antrenörlük yapıyorum. Benim gibi olanlara çağrı yapıyorum. Kendi içimizde savaş vereceğimize, evde oturacağımıza dışarı çıkıp spor yapalım ve kendimizi geliştirelim" dedi.

"BİNLERCE ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNUYORUZ"

Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sabancı, engelli bireyleri toplumsal hayatın içerisine çekmenin önemine dikkat çekerek, "Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak, bundan 35 yıl önce özel eğitim gereksinimi olan bireylerin önünden engelleri kaldırarak onları sosyal hayatın içine çekebilmek, diğer bireylerle spor ve sosyal alanlarda bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla yola çıktık. Etkinliklerle binlerce çocuğun hayatına dokunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklarımızın başarısını alkışlayan ve yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

PAÜ Rektör Yardımcısı Rafet Kılınçarslan, üniversite olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Kılınçarslan, "Özel Olimpiyatlar Oyunları önemli bir organizasyon. Özel Olimpiyatların temeli Sakıp Sabancı ve Prof. Dr. Hıfzı Özcan'ın girişimiyle atıldı.Bu önemli etkinliğe ev sahipliği yaparak kutsal sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

3 gün sürecek organizasyonda, karma futbol, karma basketbol, karma voleybol, karma bocce, atletizm, masa tenisi ve yüzme dahil toplam 7 branşta ter döken zihinsel engelli özel sporcular, turnuva coşkusunu doyasıya yaşadı.