Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'na doğru
Finlandiya'da 25-30 Temmuz'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi atletizm ve masa tenisi branşlarında 10 sporcu temsil edecek.
Finlandiya'da düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takımı, Finlandiya'da 25-30
Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'na katılacak.
Organizasyonda Türkiye, atletizmde 6, masa tenisinde 4 toplamda 10 sporcu ile kürsü mücadelesi verecek.
Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve branşları şöyle:
Atletizm: Ali Topaloğlu, Rıdvan Yalçın, Volkan Yavuzaslan, Dilara Çevik, Merve Uzun, Münevver Yılmaz
Masa tenisi: Benay Balcı, Merve Peker, Enes Yılmaz, Salihcan Öztankal
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