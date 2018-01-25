Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı!

Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, uzun süre sonra ortaya çıktı. Genç futbolcunun, kebapçıda çekildiği fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.
Avrupa’nın farklı ülkelerinde çok sayıda takımla görüşmelerini sürdüren Ozan Tufan bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ozan Tufan, Yeniköy’de bir Ocakbaşı restoranda görüntülendi.
BESLENME SORUNU DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de dönem dönem kilo sorunlarıyla gündeme gelen genç oyuncunun kadro dışı kaldığı dönemde de saat 23 sularında kebapçıda görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı. (Futbol Arena)
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