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Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı!

Avrupa'da takım arayışlarını sürdüren ve yaptığı beslenme programı ile kilo vermeyi başaran genç futbolcu Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, uzun süre sonra ortaya çıktı. Genç futbolcunun, kebapçıda çekildiği fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

Avrupa’nın farklı ülkelerinde çok sayıda takımla görüşmelerini sürdüren Ozan Tufan bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ozan Tufan, Yeniköy’de bir Ocakbaşı restoranda görüntülendi.

Ozan Tufan kebapçıda ortaya çıktı

BESLENME SORUNU DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de dönem dönem kilo sorunlarıyla gündeme gelen genç oyuncunun kadro dışı kaldığı dönemde de saat 23 sularında kebapçıda görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı. (Futbol Arena)

 

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