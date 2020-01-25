Ozan Kabak'ın Bayern maçı CANLI yayınla Misli.com'da! iddaa'da öne çıkan ise...

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BAYERN - SCHALKE

Sezonun ikinci yarısına çok iyi başlayan Bayern Münih, Hertha Berlin deplasmanında çok üstün bir oyun ve 4 golle kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Üst üste 4. lig galibiyetini alan Bayern, bu maçtaki rakibi Schalke karşısında iç sahadaki son lig yenilgisini 2009’da almıştı.

Ev sahibinde savunmacı Süle, orta sahadan Javi Martinez ve forvet Coman’ın sakatlıkları var.

Bu sezon Devler Ligi bileti almak isteyen Schalke 04, ligin ikinci yarısına evindeki M'Gladbach maçıyla başlarken, ikinci yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı almasını bildi ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Rakibiyle oynadığı son 9 maçta sadece 3 gol atabilen konuk ekipte as kaleci Nübel cezalı. Savunmacı Sane, orta sahadan Stambouli ve McKennie ise sakatlıkları nedeniyle yok.

Ozan Kabak'ın formasını terlettiği Schalke'nin Bayern mücadelesi CANLI yayınla Misli.com'da olacak!

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki ekip arasındaki son 9 maçın 8’i "2-3 GOL" aralığında bitti.

- Schalke 04, bu sezon ligde oynadığı 18 maçın ilk yarılarında sadece 5 gol yedi.

- Bayern’in bu sezon oynadığı 18 lig maçının 16’sında en azından 3 gol atıldı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Bayern galibiyet!

Üyelerin yaklaşık %37'si karşılaşmayı ev sahibi Bayern'in kazanacağını düşünüyor.

Öne çıkan ikinci tercih ise %23'lük oynanma yüzdesiyle "2.5 ÜST" olarak dikkat çekiyor...

MİSLİ.COM YORUMCUSU FATİH DEMİRELİ'NİN TERCİHİ...

Sezon sonu Schalke'den Bayern'e gidecek olan ve bu yüzden gündemden düşmeyen Schalke kalecisi Nübel cezası yüzünden forma giyemeyecek, muhtemelen kafilede de olmayacaktır.

Bayern kısa vadede de bir transfer yaptı ve Real'den Alvaro Odriozola'yı kiraladı. İspanyol sağ bekin bu maçta oynama ihtimali var, oysa Hertha'yı 4-0'la geçen kadroyu değiştirmek için bir sebep göremiyorum.

Schalke'nin işi sadece bu açıdan zor değil, tarihsel olarak da bir üstünlüğü var Bayern'in. İki takım arasında oynanan son 18 maçın hiçbirini kazanamayan Schalke, en azından mevcut form olarak taraftarına umut veriyor.

Gladbach'ı 2-0 yenen gök mavililer, Bayern'i de zorlayacaklardır. "KG YOK" beklediğim bir karşılaşma.

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Lewandowski'nin Schalke maçlarında attığı en güzel golleri izleyelim...