Ozan Kabak 18 yaşında Avrupa'yı sallıyor
Dünyaca ünlü La Gazzetta dello Sport Galatasaraylı Ozan Kabak’ı manşetine taşıdı.
Stuttgart’ın 11 milyon Euro önerdiği Ozan, ‘Türk futbol tarihinde en yüksek teklifi alan en genç futbolcu’ unvanını alırken, La Gazzetta dello Sport, “Roma, G.Saray’ın 18 yaşındaki stoperini uzun süredir izliyor. Bu transferdeki asıl problem, Ozan’a üç kulübün daha talip olması” dedi.
Galatasaray formasını 18 yaşında sırtına geçirerek takımın vazgeçilmez ismi olan Ozan Kabak, Stuttgart’tan gelen müthiş teklifle şimdiden Türk futbol tarihine geçerken, İtalyan medyasında da manşetlere çıktı. Stuttgart’ın bonservisi için tam 11 milyon Euro (69 milyon TL) önerdiği Ozan, böylesine yüksek bir teklif alan en genç Türk futbolcu oldu.
UEFA’nın en iyi 50 genç oyuncu listesinde
UEFA’nın Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Merih Demiral ile birlikte ‘gelecek vaat eden 50 genç oyuncu’ listesine de giren Ozan Kabak, dünyaca ünlü La Gazetta dello Sport’ta da geniş biçimde yer aldı. Roma Kulübü’nün devre arası transfer politikasıyla ilgili bir haber analiz yapan İtalyan spor gazetesi, “Roma, Ozan Kabak için açık artırmada” başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı: “Roma, Galatasaray’ın 18 yaşındaki stoperini uzun süredir izliyor. Roma’nın bu transferdeki asıl problemi, Kabak’ın bir tür açık artırmaya çıkmış olması. Çünkü, Stuttgart, Dortmund, Watford ve Manchester United gibi kulüpler onu istiyor.”
Bu sezon 17 maçta forma giydi
Ozan Kabak’ın fotoğrafının yer aldığı haberde “Kim geliyor?” başlığını kullanan gazete, genç futbolcuyla ilgili şöyle tanıttı: “Çok hızlı bir futbolcu. Henüz 19 yaşına bile gelmeden Galatasaray’ın stoperi oldu. Bu sezon 16’sı 90 dakika olmak üzere 17 maçta forma giydi. Üstelik bunların 4 tanesi Şampiyonlar Ligi maçıydı. Ozan Kabak, ayrıca Türk Milli Takımı’nın alt yaş seviyelerinde oynadığı maçlarda kendini ispat etti. Avrupa U17 Şampiyonası’nda yarı final oynayan takımın önemli bir üyesiydi.”
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