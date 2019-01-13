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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Haber: Ali Naci KÜÇÜK
13.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ozan Kabak 18 yaşında Avrupa'yı sallıyor

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Ozan Kabak 18 yaşında Avrupa'yı sallıyor

Dünyaca ünlü La Gazzetta dello Sport Galatasaraylı Ozan Kabak’ı manşetine taşıdı.

Stuttgart’ın 11 milyon Euro önerdiği Ozan, ‘Türk futbol tarihinde en yüksek teklifi alan en genç futbolcu’ unvanını alırken, La Gazzetta dello Sport, “Roma, G.Saray’ın 18 yaşındaki stoperini uzun süredir izliyor. Bu transferdeki asıl problem, Ozan’a üç kulübün daha talip olması” dedi.

Galatasaray formasını 18 yaşında sırtına geçirerek takımın vazgeçilmez ismi olan Ozan Kabak, Stuttgart’tan gelen müthiş teklifle şimdiden Türk futbol tarihine geçerken, İtalyan medyasında da manşetlere çıktı. Stuttgart’ın bonservisi için tam 11 milyon Euro (69 milyon TL) önerdiği Ozan, böylesine yüksek bir teklif alan en genç Türk futbolcu oldu.

UEFA’nın en iyi 50 genç oyuncu listesinde

UEFA’nın Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Merih Demiral ile birlikte ‘gelecek vaat eden 50 genç oyuncu’ listesine de giren Ozan Kabak, dünyaca ünlü La Gazetta dello Sport’ta da geniş biçimde yer aldı. Roma Kulübü’nün devre arası transfer politikasıyla ilgili bir haber analiz yapan İtalyan spor gazetesi, “Roma, Ozan Kabak için açık artırmada” başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı: “Roma, Galatasaray’ın 18 yaşındaki stoperini uzun süredir izliyor. Roma’nın bu transferdeki asıl problemi, Kabak’ın bir tür açık artırmaya çıkmış olması. Çünkü, Stuttgart, Dortmund, Watford ve Manchester United gibi kulüpler onu istiyor.”

Bu sezon 17 maçta forma giydi

Ozan Kabak’ın fotoğrafının yer aldığı haberde “Kim geliyor?” başlığını kullanan gazete, genç futbolcuyla ilgili şöyle tanıttı: “Çok hızlı bir futbolcu. Henüz 19 yaşına bile gelmeden Galatasaray’ın stoperi oldu. Bu sezon 16’sı 90 dakika olmak üzere 17 maçta forma giydi. Üstelik bunların 4 tanesi Şampiyonlar Ligi maçıydı. Ozan Kabak, ayrıca Türk Milli Takımı’nın alt yaş seviyelerinde oynadığı maçlarda kendini ispat etti. Avrupa U17 Şampiyonası’nda yarı final oynayan takımın önemli bir üyesiydi.”

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